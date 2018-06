Lucas Vázquez, en Deportes COPE, sobre Karius: "Son historias para no dormir"

SENSACIONES DE CARA AL MUNDIAL

"Estamos en un buen momento con una plantilla que tiene muy buena pinta y mucha hambre".

SU JUGADA ANTE SUIZA

"Es una jugada que voy al centro y veo que Rodri hace el desmarque hacia dentro y solo me queda eso y sale bien. Podría llamarse 'Lucasinha'".

JUGAR CONTRA CRISTIANO RONALDO

"Es algo que va a pasar dentro de nada. Tenemos que preparar bien el partido. Va a ser raro jugar de frente".

MADRID SIN CRISTIANO

"No me imagino al Madrid sin él a un rendimiento espectacular y estamos difrutando él de nosotros y nosotros de él. Yo quiero que esté en el Madrid".

LA MARCHA DE ZIDANE

"Nos escribió a todos en un grupo que tenemos horas antes de su marcha. Me quedé sorprendido. Estaba en el hospital con mi niño y me quedé sorprendido. El grupo lo vio y nada más. Él tomaría la decisión por algo. Solo nos queda respetarlo. Le echaremos de menos. Han sido años muy buenos para todos, con títulos y grandes partidos".

SUSTITUTO

"Él que pongan"

LA IMAGEN DE MODRIC CON NEYMAR

"No la vi, después vi la noticia. No sé ni que decir sobre Neymar. Yo disfruto viendo a Neymar"

KARIUS

"Historias para no dormir. No me lo creo mucho".

MUNDIAL

"Sería un buen remate para este 2018. No me suelo fijar en los demás, yo solo me fijo en España".