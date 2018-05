Rodrigo Murillo publica "Los héroes sentimentales", premio Ángel Mañas

El escritor peruano Rodrigo Murillo publica "Los héroes sentimentales", un "thriller político basados en hechos reales", con el que acaba de ganar el I Premio Ángel Mañas de Nuevos Talentos y que narra "un periodo complejo y violento de la historia del Perú", explica el autor en una entrevista con Efe.

"Los héroes sentimentales" cuenta una historia en la que todos los latinoamericanos y también los españoles van a verse reconocidos porque creo que explica en cierta forma cuáles son los efectos del autoritarismo en la sociedad, explica Murillo, que presenta hoy su novela en la Casa de América.

Murillo (Arequipa, 1986) cuenta que desde pequeño tuvo "mucho interés" por la historia y la literatura, que ahora se unen en su primera novela, que surge del conflicto que enfrentó al Estado peruano contra el grupo terrorista Sendero Luminoso, que según el escritor "afectó verdaderamente a toda la sociedad peruana de su generación".

"Las historias de violencia vinculadas a la Marina de Perú me llamaron muchísimo la atención y además tuve la oportunidad de estudiar quechua en la Universidad de Cuzco por lo que me vinculé al conflicto desde una perspectiva nueva, que me ayudó muchísimo y que unido al paisaje exótico de Los Andes, me permitió dar con la receta que generó "Los héroes sentimentales", declara Murillo.

Su obra ha sido elogiada por más de 1200 lectores y por escritores como Rosa Montero o Ángel Mañas, que ven en él un "descubrimiento" e incluso se le ha llegado a comparar con Vargas Llosa, un hecho que "le llena de alegría y de orgullo pero también de nerviosismo por las grandes expectativas que genera".

"Vargas Llosa son letras mayúsculas y tengo la gran responsabilidad de trabajar el doble para estar a la altura de tamaña comparación en mis futuros trabajos".

Murillo asegura que le "debe todo" a su experiencia con la editorial Nuevos Talentos, que considera "la única en el mundo en español dedicada a descubrir y a lanzar escritores nuevos escritores" y agradece también a los lectores que "no solamente hayan valorado la historia de los personajes y la realidad con la que están retratados sino también la estructura de la novela".

El escritor peruano no descansa y ya tiene "muy avanzada su próxima novela, que se situará en el Perú actual y con la que pretende "seguir experimentando con el thriller político basado en hechos reales".