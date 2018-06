El padre de Michael Jackson, muy enfermo

La vida del padre de Michael Jackson, Joe Jackson, corre peligro, según ha anunciado uno de sus once hijos al DailyMail.com, quien ha asegurado que a su padre "no le queda mucho tiempo".

Jermaine Jackson ha explicado que su padre, de 89 años, ha sufrido un "empeoramiento" esta semana.

"Está muy, muy frágil, no tiene mucho tiempo. La familia necesita estar al lado de su cama, esa es nuestra única intención en los últimos días", ha apuntado.

El patriarca Jackson, que padece una enfermedad terminal no divulgada, pero empeoró en la última semana, según revelaron fuentes cercanas a la familia, cuenta el DailyMail.com

Mientras Joe empeora, la familia trata de emprender acciones legales para entrar en su propia casa y verle en estos momentos tan críticos. “Nadie sabía lo que estaba pasando, no deberíamos tener que suplicar y discutir para ver a nuestro propio padre, especialmente en un momento como este. Hemos estado sufriendo. No nos decían dónde estaba y no podíamos saber su verdadera situación. Ni ver al médico. Mi madre estaba muy preocupada”.

El padre Michael Jackson ya fue ingresado en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo en junio de 2015 tras sufrir un derrame cerebral.