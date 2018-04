Alfred, representante de España en Eurovisión, regala a Amaia el libro ‘España de mierda’

Alfred y Amaia, los representantes de España en Eurovisión 2018, han querido también celebrar el día de Sant Jordi con el tradicional regalo de un libro y una flor. El artista catalán, exconcursante de "OT", ha compartido un vídeo en sus redes sociales regalando ambas cosas a la pamplonesa en este lunes tan especial. Para sorpresa de muchos, ese libro ha sido "España de mierda", novela escrita por el cantautor Albert Pla que, en una de sus ediciones (no la que Alfred ha regalado a Amaia) viene ilustrada en su portada con la bandera estelada. En el vídeo, se ve a Amaia agradeciendo el regalo de Alfred.

"España de mierda" es una novela que protagoniza Raúl Gadea, un joven cantante uruguayo, y Tito, su representante y máximo exponente del Madrid de Lavapiés. Ambos se embarcan en una gira de conciertos por varias ciudades españolas. “En su periplo quijotesco, un viaje iniciático y rocanrolero no exento de crítica salvaje, vivirán episodios tan surrealistas como epifánicos, dotados de lírica y realismo cruel”, se puede leer como sinopsis en Amazon. No es la primera vez que la pareja de cantantes habla sobre este autor. En su paso por la Academia, Alfred manfiestó a Amaia su gran admiración por las canciones de Pla y con las de Txarango.





EL PASADO INDEPENDENTISTA DE ALFRED



Este aparantemente inocente regalo de Alfred a Amaia por Sant Jordi puede avivar viejas polémicas. Las fotos que Alfred subió a su antiguo perfil de Instragram, cuando todavía no era famoso, despertó la duda sobre las inquietudes políticas del artista catalán. En septiembre de 2014. un joven Alfred no dudó en apoyar la causa secesionista compartiendo en su Instagram una fotografía de una manfiestación con esteladas en Cataluña. El título de la imagen proclamaba: Feliz día de la Diada. En otra imagen de la misma fiesta incluía el hashatg #independencia.

Al salir de la Academia, Alfred aseguró que él sólo se vuelca en la música y que deja a un lado la política. "Voy a ser muy claro y no lo voy a repetir porque lo mío es la música, no la política. Esa foto es de 2014, y salgo el día de la Diada celebrando con el resto de la gente de Cataluña, de Barcelona. Hay banderas independentistas, no independentistas... Yo nunca me he proclamado independentista y no tengo nada que decir al respecto, disfruto de la fiesta de Cataluña como todos los demás"-