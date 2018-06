Padres de alumnos con necesidades educativas especiales protestan porque no se adaptaron las pruebas ABAU a estos estudiantes

Más tiempo, letra más grande y poner en el encabezado de las pruebas la problemática concreta del alumno eran alguno de los compromisos adquiridos. En las pruebas de este año, sí se permitió más tiempo, unos 20 minutos más, pero no se aplicó ninguno de los otros compromisos. Ana, madre de una estudiante con necesidades educativas especiales asegura que "20 minutos no son suficientes para una letra tan pequeña" como la que se les presentó a estos alumnos.

Ana asegura que en el caso de su hija con dislexia uno de los enunciados de la prueba de lengua gallega decía: "elixa unha das respostas", pero explica que su hija tiene "problemas de comprensión lectora y contestó a las dos". Se pregunta además qué sentido tiene aislar a estos niños en un aula cuando después el corrector no sabe si ese alumno tiene o no una dislexia. Denuncian, además, que se ha utilizado la media hora de descanso entre examen y examen para darles más tiempo con lo que no han tenido tiempo " de desconectar de un examen a otro", según denuncia Veva, otra de las madres con una hija con necesidades especiales educativas

Veva asegura que estos alumnos han tenido un seguimiento, unas adaptaciones curriculares en sus etapas escolares de primaria y secundaria. "¿Para qué sirven todas las adaptaciones durante el curso escolar si en ninguna de las pruebas decisivas para su futuro no se hacen esas adaptaciones?", cuestiona Veva. "No estamos pidiendo nada que sea fuera de lo normal. estamos pidiendo igualdad, equidad", añade.

Estas son algunas de las pruebas a las que tuvieron que enfrentarse estos alumnos con necesidades educativas especiales

VALEDORA DO POBO

La Valedora do Pobo, Milagros Otero, ya emitió el pasado año un informe con una serie de recomendaciones a la CIUG sobre esta cuestión. un informe en el que se habla de "discriminación" por no adaptar las pruebas ABAU a estos estudiantes.