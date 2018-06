4.000 alumnos asturianos buscan plaza en la univesidad

Más de 4.000 estudiantes asturianos de Bachillerato se enfrentan, a partir de este martes, a la Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU). Apenas presenta novedades respecto a la del curso pasado, con cuatro exámenes troncales y dos optativos, para subir nota.

Todos los alumnos se enfrentarán a pruebas comunes de Historia de España, Lengua Castellana y Literatura y Lengua Extranjera (inglés, francés, alemán o italiano). Habrá, además, un examen más, que versará sobre una de las asignaturas que han estudiado en las diferentes modalidades de Bachillerato. Con estos exámenes, la nota máxima que podrán obtener es un 10. Habrá otros dos más para subir la nota hasta un máximo de 14.

El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, espera que la prueba se desarrolle "con normalidad". En junio de 2017, el 92,47% de los estudiantes que se presentaro a la EBAU, aprobaron. Pero los actuales bachilleres no se fían: "Sé que aprueba la mayoría de la gente, pero estoy nervioso", dice uno. Los profesores les han dado consejos para evitar los nervios, pero "son exámenes importantes y una liberación para el verano, es inevitable que estemos nerviosos", dice otro estudiante.

Quejas por la asignatura de Historia

Además de los nervios por la prueba, hay descontento con la densidad de la materia de Historia. Los alumnos asturianos entienden que parten con desventaja respecto a los de otras comunidades autónomas: "Es injusto, tenemos más ítems que el resto", dice un estudiante, mientras que otro reconoce que "sólo he estudiado lo que creo que puede caer, porque no me ha dado tiempo a estudiar todo".

Los exámenes se desarrollarán a lo largo del martes, miércoles y jueves. Los nervios se prolongarán, sin embargo, hasta el 14 de junio. Será entonces cuando la Universidad de Oviedo publique las notas definitivas de todos los que aspiran a obtener una plaza en la universidad.