Las 5 noticias de este miércoles 6 de junio que debes conocer   

1. Rajoy pilotará su sucesión pero no elegirá al nuevo líder de su partido; Aznar, dispuesto a "colaborar" en la reconstrucción de "un centro-derecha nacional"​

Mariano Rajoy hacía pública ante el Comité Ejecutivo de su partido la decisión que solo había comunicado a los más cercanos: se va, por el bien del PP, de España, y del suyo propio... y no se va, por nada más. Un congreso decidirá quién es su sucesor el próximo mes de julio, y él pilotará la transición, pero no intervendrá en el proceso, no aplicará el dedazo. En el último congreso del PP se aprobaron unos nuevos estatutos, que son los que se aplicarán en la elección del nuevo líder. Podrá ser candidato cualquier afiliado que esté al corriente de pago y tenga 12 meses de antigüedad, y solo necesitará el aval de cien afiliados. Estos votarán en dos mesas: en una a los compromisarios que les representarán en el congreso de la formación; en la otra, al precandidato que prefieran.

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, se ha mostrado dispuesto a "colaborar" en la reconstrucción de "un centro-derecha nacional" que, a su juicio, "ha sido desarticulado", y "lo que estaba unido, hoy está dividido y parece que enfrentado". Para Aznar, que ha participado en la presentación del libro "No hay ala oeste en la Moncloa", de Javier Zarzalejos, es "indispensable la reconstrucción de un centro-derecha nacional que recupere sus señas de identidad".

2. Estos son, hasta el momento, los ministros del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez

El nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elige a su cartera de ministros para gobernar. La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, será su número dos y una alta funcionaria de la Comisión Europea, Nadia Calviño, su ministra de Economía. Calvo será la única vicepresidenta del Ejecutivo, además de ministra de Igualdad y responsable de Relaciones con las Cortes, mientras que el contrapeso a Calviño será la consejera andaluza María Jesús Montero, a la que Sánchez pondrá al frente del Ministerio de Hacienda.

Celestino Díaz

El secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos, se ocupará de Fomento; la diputada del PSC Meritxell Batet, de administración territorial, con un papel relevante para intentar resolver el conflicto de Cataluña, y la consejera de Sanidad y Salud Pública de la Generalitat Valenciana, Carmen Montón, de la cartera de Sanidad. Montón, que fue secretaria de Igualdad en la Ejecutiva del PSOE durante el primer mandato de Sánchez, abandera desde 2015 en Valencia el compromiso de los socialistas por revertir el llamado "modelo Alzira" del PP de gestión privada de hospitales.

3. Prisión incondicional sin fianza para cuatro de los acusados de Alsasua​

La Audiencia Nacional ha decretado el ingreso en prisión inmediata de cuatro condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua en 2016, que fueron sentenciados a penas de entre 9 y 13 años de prisión, han informado fuentes jurídicas. Tras celebrarse la vistilla de medidas cautelares, la sección primera de lo Penal ha tomado esta decisión a instancias de la Fiscalía al considerar que existe riesgo de fuga. Se trata de Jon Ander Cob, Julen Goikoetxea, Aratz Urraizola e Iñaki Abad, y con ellos ya serán 7 los condenados por la agresión de Alsasua que ingresan en prisión, en tanto que otros tres llevan en la cárcel año y medio. La única que está en libertad es Ainara Urkijo, sentenciada a 2 años.

La Fiscalía había solicitado este martes el ingreso en prisión inmediato y sin fianza estos cuatro condenados al considerar que existía riesgo de fuga. Los cuatro han sido detenidos en la mañana de este martes -tres en su domicilio y uno en su puesto de trabajo- por orden de la Audiencia Nacional y a petición de la Fiscalía, y han sido trasladados a Madrid para la celebración de la vista.

4. Sobrevive a un cáncer de mama con metástasis gracias a un nuevo tratamiento​

Un tratamiento de inmunoterapia con células T ha conseguido, por primera vez, eliminar por completo las células cancerígenas de una paciente con cáncer de mama, según publicó la revista científica Nature. El investigador responsable del estudio Steven A. Rosenberg, del Instituto Nacional de Salud en Bethesda (Maryland, EE.UU.), y sus compañeros, aislaron y reactivaron células T específicas del cáncer de una sola paciente cuyo tumor de mama, en estado de metástasis, estaba progresando a pesar de varias líneas de terapia.

Quique García

Estas células T reactivadas eliminaron todas las lesiones producidas por la metástasis, dejando a la paciente libre de la enfermedad. Los autores explican con detalle en el artículo de Nature las características moleculares de estas células cancerosas dirigidas, lo que les ha permitido estimar altas probabilidades de éxito de esta terapia en otros pacientes oncológicos. Sin embargo, apuntan a que esto "debería confirmarse con ensayos clínicos más grandes y controlados". Según los expertos, este avance ofrece nuevas posibilidades de tratamiento para estados avanzados de la enfermedad en los que las terapias habituales habían fracasado hasta ahora.

5. El Atlético de Madrid está preparando el contrato de renovación de Griezmann, con el que cobraría 23 millones​

Joseba Larrañaga ha contado en El Partidazo de COPE que el Atlético de Madrid está redactando el contrato de renovación de Griezmann, en el que cobraría 23 millones de euros netos al año.

SEBASTIEN NOGIER

Griezmann sigue sin pronunciarse sobre su futuro, aunque el club es optimista y confía en que firme su continuidad.