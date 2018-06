Aznar, dispuesto a "colaborar" en la reconstrucción de "un centro-derecha nacional"

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, se ha mostrado dispuesto a "colaborar" en la reconstrucción de "un centro-derecha nacional" que, a su juicio, "ha sido desarticulado", y "lo que estaba unido, hoy está dividido y parece que enfrentado".

«El centro derecha español ha sido desarticulado. Lo que estaba unido, está dividido y parece que enfrentado» JMA — José María Aznar���� (@JMAznar_ES) 5 de junio de 2018

Para Aznar, que ha participado en la presentación del libro "No hay ala oeste en la Moncloa", de Javier Zarzalejos, es "indispensable la reconstrucción de un centro-derecha nacional que recupere sus señas de identidad".

La reconstrucción de una centroderecha es indispensable para ver con confianza el futuro de España. Si se estuviese dispuesto a ello, desde mi posición actual contribuiría con mucho gusto. — José María Aznar���� (@JMAznar_ES) 5 de junio de 2018

Esta desarticulación del centro-derecha la enmarca Aznar en una de las tres crisis a las que, según el expresidente del Gobierno, se enfrenta España, la del sistema de partidos. Las otras dos son el secesionismo catalán y la crisis de liderazgo.

Esta es la primera comparecencia de Aznar después de la moción de censura que ha acabado con Rajoy y la posterior dimisión de este como líder del PP.

Presentación del libro "No hay ala oeste en la Moncloa" de Javier Zarzalejos https://t.co/zD8TraI8kp — Next IBS (@Nextibs) 5 de junio de 2018

"Mi compromiso es con mi país, con España y con los españoles. No tengo ningún compromiso partidario, ni me considero militante de nada ni me siento representado por nadie", ha recalcado Aznar.

En cuanto a la crisis que enfrenta España con el secesionismo catalán, el expresidente del Gobierno apunta que se ve agravada por "la alianza del populismo", que "agrava las inquietudes más que la reduce".