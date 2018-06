Rajoy pilotará su sucesión pero no elegirá al nuevo líder de su partido

Mariano Rajoy hacía pública ante el Comité Ejecutivo de su partido la decisión que solo había comunicado a los más cercanos: se va, por el bien del PP, de España, y del suyo propio... y no se va, por nada más. Un congreso decidirá quién es su sucesor el próximo mes de julio, y él pilotará la transición, pero no intervendrá en el proceso, no aplicará el dedazo.

En el último congreso del PP se aprobaron unos nuevos estatutos, que son los que se aplicarán en la elección del nuevo líder. Podrá ser candidato cualquier afiliado que esté al corriente de pago y tenga 12 meses de antigüedad, y solo necesitará el aval de cien afiliados. Estos votarán en dos mesas: en una a los compromisarios que les representarán en el congreso de la formación; en la otra, al precandidato que prefieran. Los dos con más votos serán proclamados de manera oficial candidatos, pero, si uno de ellos obtuviese el 50 por ciento de los votos válidos emitidos; tuviese sobre el resto una diferencia de más de 15 puntos; y hubiera sido el más votado en la mitad de las circunscripciones, sería proclamado candidato único a la presidencia del partido.

Alberto Núñez Feijoo y Soraya Sáenz de Santamaría son los que más suenan en las quinielas, aunque ninguno de los dos se ha postulado públicamente para ello. No parece que María Dolores de Cospedal vaya a postularse, pero sí podría utilizar su influencia para favorecer al presidente de la Xunta. Este martes, ha garantizado a Rajoy, que el PP seguirá unido.

Y eso es precisamente lo que quiere evitar el ex-líder del PP, las guerras abiertas, las rencillas internas, que bastante tienen con la deslealtad de Aznar , que incluso se postula a liderar un nuevo centro-derecha español.

El Comité de este martes ha servido como catarsis para el partido, como cierre de filas y homenaje al que ha sido su líder durante 14 años . Tanto que, según uno de los presentes, “se ha visto abrumado por tanto peloteo”, y por tanta lágrima. Feijoo, por ejemplo, no podía ni hablar al agradecerle su grandeza política y humana; Albiol aseguraba que el tiempo le pondrá en el lugar que merece; Soraya Sáenz de Santamaría subrayaba que había llegado a hacer suyos los errores de sus ministros; y Monago recordaba la frase que le dijo cuando le comentó que estaba negociando con el PSOE los presupuestos para Extremadura: “me parece muy bien. Nada se gana fastidiando”. Alfonso Alonso se permitía además lanzar su particular pulla al PNV: “hay vascos leales y traidores, y, en nombre de los primeros, te doy las gracias”, le ha espetado.

Rajoy se va reivindicando su gestión, y su independencia. Fue capaz, por ejemplo, decía, de aguantar las presiones en torno a ETA y al rescate haciendo como Ulises, atándose al mástil del barco para no escuchar los cantos de sirena... Y a Sánchez le lanzaba también uno de sus últimos mensajes: su Gobierno estará siempre marcado “desde el primer día hasta el último” por el estigma de no haber sido elegido en las urnas.