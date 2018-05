Las 5 noticias con las que debes empezar este miércoles   

1. El 2 de mayo más sombrío en Madrid

La ausencia de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, va a marcar la festividad del 2 de Mayo en esta región, solo una semana después de su dimisión -provocada por el caso de su máster y precipitada por un vídeo de un hurto en un supermercado-. Cifuentes será previsiblemente el objeto de las conversaciones de la recepción en la que en los tres últimos años ha sido su lugar de trabajo, la sede del Gobierno regional en la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol, ofrecida por el presidente en funciones de la región, Ángel Garrido.

Quien ha rechazado recibir la Medalla de Oro ha sido el filósofo Emilio Lledó, que estuvo propuesto para este galardón pero que ha rehusado la condecoración "dadas las circunstancias", al entender que sería "desagradable" aceptar un reconocimiento propuesto por quienes parece que no respetan algo "esencial" que es la educación, representadas por instituciones como la universidad.

2. Sánchez pide a Catalá que aclare su acusación o que esté "callado"

Pedro Sánchez pide al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que "aclare" si tiene alguna acusación contra el magistrado Ricardo González, autor del voto particular que defendió la absolución de los acusados en la sentencia de 'La Manada', y si no que esté "callado".

El ministro afirmó este lunes en 'Herrera en COPE' que "todos saben" que ese magistrado "tiene algún problema singular" y que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "debería haber actuado preventivamente" contra él, posición que fue apoyada por la portavoz del PSOE en el Congreso y exmagistrada del Tribunal Supremo, Margarita Robles, y el secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos.

3. El abogado de Ponsatí dice que extraditar a su cliente sería "una sentencia de muerte"

En una entrevista al diario escocés 'The National', el abogado de la exconsejera de Esquerra Republicana de Catalunya Clara Ponsatí, manifiesta que en el caso de que su clienta fuera extraditada a España sería encarcelada "durante cuatro años sin juicio" y, si la condenaran por los delitos de rebelión y malversación permanecería "hasta 33 años" en 'prisión.

If extradited @ClaraPonsati faces up to 33years Custody-at the age of 61 that means for Clara a life sentence & ultimately taking her last breath in a Spanish Prison #LlibertatPresosPolitics #DefendClara�� #Catalunya https://t.co/lclrhr0GZR