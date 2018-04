Cristina Cifuentes dimite

Cristina Cifuentes ha anunciado su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid tras varias semanas envuelta en la polémica por su máster de la Universidad Rey Juan Carlos y después de que este miércoles se haya publicado una información en la que se le atribuye un supuesto hurto en un supermercado en 2011 de dos cremas de la marca Olay

Cifuentes ha admitido que había tomado la decisión de renunciar a la Presidencia y pretendía anunciarlo el 2 de mayo, tras los actos institucionales de la Comunidad de Madrid, pero tras la precipitación de los acontecimientos ha decidido adelantar su renuncia.

La presidenta madrileña ha anunciado su dimisión en una comparecencia en la que ha atribuido a "una campaña de acoso y derribo" y un ataque personal la difusión de un vídeo sobre un supuesto hurto en un supermercado en 2011.

Un vídeo, ha recalcado, que "ya se conocía" desde hace tiempo, que "circulaba en las redacciones" desde su etapa como delegada del Gobierno, y que recoge "exclusivamente" un "error involuntario".

"Me llevé por error los productos"

"Me llevé por error y de manera involuntaria, sin ser consciente de ello, unos productos por importe de 40 euros; me lo dijeron a la salida, los aboné en su momento y el asunto no tuvo mayor trascendencia", ha explicado.

No obstante, ha asegurado que esa grabación se ha "tergiversado" y utilizado en este momento "para ir más allá de lo político y querer rematar alguna batalla personal". "Ya se me ha querido extorsionar hace unos años por ese mismo vídeo, y lo puse en su momento en conocimiento de la Policía Nacional".

"La grabación se ha tergiversado"

"Todos ustedes saben que yo he sido espiada, investigada, que se han hecho dossieres contra mi persona, y algunos circulan por las redacciones. Antes, mientras era delegada del Gobierno, y no sé si también mientras he sido presidenta", ha abundado.

Cifuentes ha opinado que estas informaciones suponen "un paso más en la campaña de acoso y derribo" al que dice que ha estado sometida desde hace "más de 35 días", en un "linchamiento" que se ha mantenido "mañana, tarde y noche, por tierra, mar y aire", una campaña "dura" en la que "se han traspasado unas líneas rojas evidentes y se ha llegado indudablemente a un ataque personal" contra ella.

"La tolerancia cero con la corrupción tiene un precio"

La política madrileña ha defendido también que la "tolerancia cero con la corrupción tiene un precio" y ha dicho que la campaña que, denuncia, hay en su contra, "probablemente forma parte de ese precio que hay que pagar".

"Toda mi actuación, mi vida, se han puesto en tela de juicio, y con un interés determinado, no sólo para acabar con el adversario sino para destruir a la persona", se ha quejado, tras apuntar que aunque ha "cometido errores" a lo largo de su vida -"de todo tipo, y seguiré cometiéndolos, y seguro que he hecho cosas peores, como cualquier otro"-, lo cierto es que con este caso "se han traspasado todas las líneas rojas".

authors and signature:lista con un numero insuficiente de elementos

En cope.es te hemos contado así minuto a minuto la comparecencia:

12.06.- Cifuentes finaliza su comparecencia

12.03.- Antes de finalizar Cistina Cifuentes, Mariano Rajoy comparece también ante los medios: "Ha hecho lo que tenía que hacer" y lo que "era obligado en esta situación". A su llegada al Congreso, donde hoy se inicia el debate de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, Rajoy ha avanzado que el PP abre a partir ahora una "nueva etapa" en la Comunidad de Madrid y confía en que este tipo de cosas "no vuelvan a ocurrir".

Cifuentes: "Pese al dolor personal, mi padre se sentiría orgulloso"

Cifuentes: "No tiro la toalla, es lo mejor para todos"

Cifuentes: "Llevo 35 días de linchamiento público por tierra, mar y aire"

Emilio Naranjo

12.00.- Cifuentes, al borde de la emoción, pero sin llorar ha admitido que había tomado la decisión de renunciar a la Presidencia y pretendía anunciarlo el 2 de mayo, tras los actos institucionales de la Comunidad de Madrid, pero tras la precipitación de los acontecimientos ha decidido adelantar su renuncia. "He hablado con mi equipo y había tomado la decisión que pensaba anunciar el 2 de mayo, pero con las publicaciones de hoy he adelantado el anuncio: "Es una decisión meditada. Presento mi renuncia"

12.00.- Cifuentes: "Con este vídeo se me intentó extorsionar hace tiempo"

11.59.- "Este vídeo obedece a un error involuntario. Me llevé sin ser consciente unos productos por valor de 40 euros, los aboné pero esa grabación se ha utilizado ahora para rematar una campaña personal".

11.56:- "Es una campaña de acoso y derribo, que dejó de ser política para ser personal. Se han traspasado líneas rojas. Se ha llegado más allá de la política"

11.55.- Comienza con retraso de 10 minutos la comparecencia de Cristina Cifuentes.

11.48.- La sala de prensa de la sede de La Comunidad de Madrid se encuentra desbordada de periodistas

11.41.- ÚLTIMA HORA.- La presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes anuncia una comparecencia para las 11.45 horas previsiblemente para informar sobre la publicación de este miércoles de OKdiario que afirma que fue sorprendida en 2011 supuestamente robando dos cremas cosméticas en un supermercado próximo a la Asamblea de Madrid, cuando era vicepresidenta primera del Parlamento regional.

11.36.- El director de Okdiario, Eduardo Inda, han asegurado que los expresidentes Esperanza Aguirre, Ignacio González, y el exconsejero Francisco Granados, en ese momento la cúpula del PP madrileño, conocían el vídeo de Cristina Cifuentes

11.35.- Este es el vídeo en el que se ve el supuesto hurto de Cifuentes publicado por Okdiario