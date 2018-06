Anquela, en Tiempo de Juego: "Hubo momentos que salieron cosas, pero yo donde quiero estar es en el Oviedo"

Hablamos con el entrenador de Oviedo que se ha quedado fuera del playoff: "Cuando un equipo trabaja y lo da todo y no puede ser no hay que dar más vueltas. Yo tenía pendiente de mi partido. Teníamos que ganar. El Oviedo lo está haciendo bien y el objetivo es ir quitando la deuda. Aquí en esta competición no se regala nada. Aquí cada uno va por sus intereses.