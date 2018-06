Fernando de Haro: "Tenemos dos Gobiernos"

Tenemos dos Gobiernos: el Gobierno de los gestos y el Gobierno de la realidad. Los gestos probablemente son necesarios, convenientes, se pueden compartir o no. Son gestos que seguramente haría un Gobierno de signo contrario, algunas de las medidas que se anuncian con énfasis, habían sido incluso anunciadas, al menos en parte por el Gobierno anterior. El Ejecutivo ha anunciado que pondrá en marcha un proceso para restituir la sanidad universal dentro de seis semanas.

¿Qué es la sanidad universal? La sanidad universal se estableció en España en 1986: la cobertura sanitaria amparaba también a aquellos inmigrantes aunque no tuvieran residencia legal en España. Ese sistema se mantuvo durante los Gobiernos del PP de Aznar y solo en 2012 cuando arreciaba la crisis, con Ana Mato, como ministra de Sanidad del Gobierno Rajoy se suprimió esa asistencia universal. Eso no significa que los inmigrantes sin papeles no tuivieran asistencia sanitaria, tenían asistencia solo en urgencias y en las maternidades. Se trataba de reducir el gasto sanitario. Tres años después, con otro ministro de sanidad del PP, Alfonso Alonso, se anunció que los inmigrantes en situación irregular volverían a tener derecho a la atención primaria aunque no tarjeta sanitaria.

¿El miedo a los inmigrantes está fundamentado?

¿Por qué Alonso anunció esto? Porque la atención a través de urgencias, que por obligación humanitaria, se mantenía, se habían quedado colapsadas. La actual ministra de Sanidad, Carmen Montón, emprendió una cruzada contra la restricción de la atención sanitaria universal desde Valencia cuando era consejera en el Gobierno de los socialistas y de Compromís. Valencia, Pais Vasco y Navarra aprobaron decteros para dar atención sanitaria completa a los inmigrantes irregulares.

La decisión del Gobierno sobre la asistencia sanitaria se produce horas antes de que llegue el Aquiarius a Valencia, en plena crisis migratoria, cuando Marruecos ha permitido la salida de más de 600 inmigrantes en el estrecho y cuando el Gobierno insiste en suprimir las concertinas en la valla de Melilla.

Las concertinas las puso Zapatero se quitaron, se volvieron a poner. Todos estos asuntos de la inmigración son suficientemente complejos para que nos dejemos llevar por simplificaciones. Esto es demasiado serio como para que nos empecemos a acusar unos a otros de buenistas y de xenófobos.

Sobre este tema ha lanzado un mensaje el Papa en las últimas horas. El papa Francisco ha pedido y que "no se deje a merced de las olas a quien deja su tierra hambriento de pan y de justicia"

Recoger a quien está en altamar, eliminar las concertinas o suprimir las devoluciones en caliente no supone dejar de controlar la entrada a través de nuestra frontera. Salvar del mar no supone necesariamente otorgar un permiso de residencia. Entre el buenismo y la xenofobía hay un amplio campo. Las concertinas son evidentemente contrarias al derecho internacional. ¿Por qué Europa tiene que renunciar a ser Europa para controlar nuestras fronteras? Pero hay que saber que cumplir nuestras obligaciones huminatarias, que lo son, tiene un coste. Italia se niega a recoger más migrantes y España está sola. Estamos solos y los paises del Norte se niegan a aceptar la propuesta del Parlamento Europeo que consiste en establecer unsistema de cuotas para los migrantes economicos como las que se pusieron en marcha con los refugiados. Quitar las concertinas requiere más recursos en la frontera.

En toda Europa, y en España también, crece la sensación de que estamos siendo invadidos por inmigrantes que nos van a robar nuestro bienestar. ¿Pero esta sensación tiene fundamento alguno? ¿Realmente estamos sufriendo una invasión o esa sensación tiene que ver con nuestra inseguridad como sociedad? ¿El miedo a los inmigrantes está fundamentando, vienen a quedarse con lo nuestro, vienen a poner en cuestión y a debilitar nuestra cultura? ¿O es nuestra cultura la que ya está debilitada y por eso siente tanto miedo al extranjero? ¿Los inmigrantes vienen a quiatarnos lo nuestro o el futuro de una Europa envejecida depende de la capacidad de acoger e integrar a los que vienen que fuera.? No tengo ninguna intención de cerrar estas preguntas de forma rápida, son preguntas demasiado serias. Yo he estado en Africa subsahariana, he visto la fuerza de un continente joven, con energía y cuando has transitado por esos caminos, sabes todo lo que Europa tiene que aprender.

De momento el presidente del Gobierno es poco real porque no comparece

Decía que hay un Gobierno de gestos y otro Gobierno de la realidad. Un Gobierno que hace gestos con la inmigración, gestos que se pueden compartir o compartir y luego un Gobierno de la realidad.

De momento el presidente del Gobierno es poco real porque no comparece. Mucho se metieron con el plasma de Rajoy pero Sánchez va por el mismo camino.

Sánchez no comparece y el banco de España se ocupa de poner las cosas en su sitio. Ayer se hizo público el primer informe del Banco de España con Sánchez en el Gobierno: se mantiene la previsión de crecimiento del 2,7 por ciento, pero ese informe deja claro que la fragmentación parlamentaria puede dificultar el proceso de reducción del déficit público y la adopción de reformas que aumenten el potencial crecimiento de la economía. El Gobierno autorizó ayer un prestamo de 7.500 millones para pagar la extra de las pensiones. Eso es realidad.

Sánchez quiere destensar en la medida de lo posible la relacion con Torra. De ahí la invitación al diálogo, de ahí que ayer el Gobierno anunciara otra vez que estudiará el traslado a Cataluña de los políticos independentistas encarcelados una vez que acabe la fase de instrucción. Sanchez quiere destensar pero por el otro lado tiene a un Torra que no destensa nada. Ayer aseguró que si la semana que viene ve al Rey en Tarragona le pedirá que se disculpe por el discurso que hizo el pasado 3 de octubre. Principio de realidad. La Generalitat reactiva las embajadas.

Más allá de los gestos, vamos a conocer al Gobierno de la realidad cuando la nueva fiscal general del Esatdo Maria José Segarra decida si acusa por rebelión a los procesados a rebaja la acusación. Están a punto de terminarse las fases preparatorias del juicio oral en los tres procesos contra los políticos secesionistas. Cuando se acaben, que va a ser muy pronto, se tiene que pronunciar la fiscalía, para entedernos el Gobierno. ¿Va a haber rebaja? Entonces sabremos cuál es el Gobierno real.