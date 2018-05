Carvajal: "No sería justo hablar de fracaso si no ganamos la Champions"

El jugador del Real Madrid atendió a los medios de comunicación en el Media Day del club: "Ha sido una temporada rara, con altibajos pero estamos en la final y cualquier equipo hubiese firmado estar el sábado en Kiev. La Champions es la carta más valiosa de la baraja. Si no la ganas, no sería justo hablar de fracaso. Vamos a entrar en el vestuario con la cabeza alta sin hablar de fracaso. Ni mucho menos pienso en el Mundial Si te lesionas, te lesionas, es cosa del oficio. No puedes pensar en eso jugándote la Champions".