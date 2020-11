Pitingo denuncia en TRECE amenazas por teléfono: "Dicen que quieren mandarle un 'regalo' a mi hijo"

Pitingo ha revelado en exclusiva para TRECE la última amenaza que ha recibido a raíz de sus críticas al acercamiento del PSOE a EH Bildu. Durante su entrevista en 'El Cascabel' de Antonio Jiménez y Susana Ollero, el artista ha contado cómo ha recibido varias llamadas telefónicas de un número oculto para amenazar de forma directa a su familia.

"Tras una entrevista en un medio de comunicación, he recibido tres llamadas de un número oculto. Al cogerlo, me han dicho: “Hola Pitingo, tu calle es 'tal tal tal'”, y les he dicho que no, y me responden “es que le queremos mandar un regalo a tu hijo”. Así ha sido, os lo juro", ha asegurado el cantante ante el asombro de los presentadores del programa y de los colaboradores en la mesa de debate.

"Les he dicho que no hacía falta, al colgar he ido a comisaría y he puesto la denuncia. Están investigando quién ha podido ser. Me da miedo sinceramente", ha confesado Pitingo. "Hoy mi hijo ha salido a la calle. Se supone que ETA ya no existe, pero estábamos mi mujer y yo pendientes todo el rato porque nos da mucho miedo, es que te amenazan de muerte. Quién dice que no puede venir alguien a mi casa y hacerle algo a mi familia o a mi hijo. La gente se está volviendo loca", ha señalado el cantante.