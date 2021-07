Herrera: "Estamos haciendo creer que vivimos a las puertas del Apocalipsis"

"Señoras y señores, me alegro, ¡buenos días!:

Son las 8 de la mañana de un día de verano en el que hace calor, de un día de julio que es el día 22 a un día de que comiencen los juegos olímpicos aunque hoy la Selección española olímpica debuta contra Egipto a partir de las 9 de la mañana, dentro de una hora y se lo vamos a contar aquí. Como les vamos a contar muchas las cosas que conforman la actualidad, la actualidad de verano, yo les decía antes a las 7 de la mañana que hacía muchos veranos, meses de julio que yo no veía con esta densidad informativa. Hombre, siempre había algo, algo se sacaban de la manga los gobiernos, las oposiciones, no digamos el runrún de siempre, ese, esa verdad sordo o callado o a veces, desde luego, cohetero sentimiento nacionalista español independentista de los diferentes, de las diferentes esquinas de la patria, ay he dicho patria..., de la matria, los ijes de la matria y, siempre, además, están los profesionales de la chorrada que en España son legión.