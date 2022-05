El dardo del Francotirarock tras la decisión de Mbappé: “Como lo escuche Florentino se le rompen las gafas”

El genio del humor Rock FM, Álex Clavero 'El Frankotirarock', analizaba esta semana el frustrado intento de fichaje de Mbappé por el Real Madrid y por Florentino en su particular sección de humor en 'El Pirata y su banda'. Cuando Clavero se lo contó al presentador del programa, este creía que estaba hablando de cuadros. “¡Me dijo…yo también me he comprado uno! Vamos, que no tenías ni idea de lo que era… Terminó la sección y me dice, ¡Te juro que yo pensaba que Mbappé era una abreviatura de Mbapeador!”, confiesa el Francotirarock.