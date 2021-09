Ángel Expósito, sobre la renovación del CGPJ: "Lo que quieren es influir en las sentencias que más les afecta"

¡Seamos sinceros! Lo que les interesa a los políticos (a unos más que otros) no es tanto el CGPJ, no es la política de nombramientos: lo que les interesa directamente son las sentencias de los jueces. Lo demás es fuego de artificio.

Yo creo que estamos entrando en la trampa. No es la composición del CGPJ o cuántos se designan por el Congreso o por el Senado, etc. Lo que les interesa son las sentencias que les afectan. Y fíjate, no tanto ni siquiera en lo que se refiere a la corrupción, porque ha habido palos de todos los colores gobierne quien gobierne, desde los ERE a los 'Puyolones', pasando por la Gürtel. ¡Qué te voy a contar! No, no.

Les interesa cosas como el Procés. Asunto de fondo. Ya lo dijo Pedro Sánchez: "nosotros a favor del diálogo. Nada de revanchas o de venganzas". ¡Caramba! Se delató. El presidente del Gobierno hablando de una sentencia del Tribunal Supremo como una venganza o una revancha.

Ya lo dijo Lesmes, lo más importante de su discurso en la apertura del Año Judicial. Sí, llamó al acuerdo y a la renovación, aunque lo importante fue cuando dijo que en la Justicia: "ni venganza ni revancha". Lo que quieren no es el Poder Judicial, que también. Lo que quieren es influir en las sentencias que más les afectan de determinados jueces aunque sea del Supremo... ¡Y no pasa nada!