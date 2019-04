Tiempo de lectura: 1



Antonio Jiménez se define como una persona que le gusta vivir el periodo de Pascua en la tradición.El presentador de ‘El Cascabel’ confiesa que intenta asistir siempre que puede a Sevilla “no me pierdo nunca La Madrugá, vivirla en directo. he participado incluso en retransmisiones, y si no puedo asistir me quedo en vela toda la noche escuchando COPE”.