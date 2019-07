El verano de Pilar Cisneros: "Hay que disfrutar del sol"

Hemos pasado la mitad de julio y ya gran parte de los españoles están de vacaciones e, incluso, algunos han vuelto ya. El estío, la época en la que más españoles se animan a hacer las maletas y conocer mundo, bien en busca de culturas diferentes o de playas de arena blanca y agua transparente. De cualquier manera, verano significa, para muchos, vacaciones. Sin embargo, en la Cadena COPE resuenan los versos de la canción de Queen, “show must go on” (“el espectáculo debe continuar”). ¿Cómo afrontan los comunicadores esta temporada? ¿Qué piensan hacer con su escaso tiempo libre?

“El verano para mí suele estar dividido en dos”, nos explica Pilar. Debido a sus orígenes, nunca puede faltar su ración de pueblo. Esta se complementa con una buena dosis de playa. “Soy de un pequeño pueblo de la provincia de Zamora que se llama Mahide”, cuenta Pilar orgullosa de esta localidad que apenas supera los 300 habitantes. Su familia sigue viviendo allí, por lo que la presentadora de 'La Tarde' sigue acudiendo con asiduidad. Pero lo que nos sorprende es que en Mahide Pilar no solo se dedica a descansar. “Tenemos un bar y siempre me toca acabar poniendo algún café o alguna cerveza”, nos dice Pilar dejando claro que “hay que echar una mano siempre”.

La otra parte de sus vacaciones Pilar Cisneros la pasará en la playa. “Estar al sol es una de las cosas tan fabulosas que podemos hacer en este país y creo que hay que disfrutarlo”, afirma con con un brillo en los ojos que dan la impresión que ya están visionando el mar y la arena. Entre las tareas que tiene en la lista no pueden faltar desconectar, descansar o leer esos libros que no da tiempo durante el año. Y, por supuesto, comer bien. “Soy de buen comer aunque no lo parezca”, nos cuenta la periodista. En septiembre veremos si el apetito se le fue de las manos.