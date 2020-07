'Tiempo de Juego': los 10 momentos que han marcado esta temporada

1.- El esperado e inesperado regreso de ‘La Leyenda’, Pepe Domingo Castaño, tras ganarle el partido al coronavirus

Fue uno de los momentos más emotivos de cuantos se han vivido en TdJ esta temporada que está a punto de terminar. El regreso de 'La Leyenda' radiofónica de la radio deportiva nacional, Pepe Domingo Castaño, tras superar el coronavirus. Un encuentro muy esperado, pero que fue completamente inesperado para Paco González y Manolo Lama quienes aguardaban en el estudio de Tiempo de Juego el comienzo del Union Berlin - Bayern de Munich, Pepe Domingo sorprendió a los dos comunicadores entrando en el estudio después de dos meses sin verse por culpa del dichoso virus.

2.- La contundente opinión de Paco González sobre Xavi y Guardiola por sus críticas a la sentencia del ‘procés’: “Lamejeques”

Uno de los momentos más recordados, y que en estos días está siendo incluso tendencia en la red social Twitter, a pesar de que tuvo lugar en octubre del pasado 2019, fue el repaso que el director de TdJ, Paco González, dio al entrenador Pep Guardiola y al futbolista Xavi Hernández, ambos catalanes, tras las declaraciones de estos al hacerse pública la sentencia del ‘procés’. González, que hizo una defensa de España como país, por su historia y sus logros, aseguró que “España no es un país de chichinabo al que se le pueda difamar”, al tiempo que llamó a Xavi y a Guardiola “lamejeques”.

Vídeo

3.- Gracias a TdJ conocimos cómo se alimenta un piloto del Dakar

Gracias a TdJ también hemos podido conocer, esta temporada, cómo se alimenta un piloto del Dakar, después de esas maratonianas jornadas que, en ocasiones, parecen no tener fin. Esto fue posible gracias al cocinero de Toyota Pepe Adell.

Vídeo

4.- La desternillante entrevista a Fali, jugador del Cadiz, que usa el Wifi del veino y la Play del frutero

Uno de los momentos más desternillantes que hemos vivido esta temporada 2019-2020 en Tiempo de Juego ha sido la entrevista a Fali, jugador del Cádiz, que nos reconocía que usaba el WIFI del vecino, la Play del frutero y, con esos medios, fue capaz de ganar un torneo FIFA. Como os decimos, desternillante.

5.- La emocionada despidida de Paco González al presidente madridista Lorenzo Sanz

Durante esta pandemia que hemos sufrido, en Tiempo de Juego hemos tenido que contar, entre otras, la triste noticia de la muerte de Lorenzo Sanz, quien fuera presidente del Real Madrid entre 1995 y 2000; y bajo cuyo mandato el club merengue ganó una Liga (1996/1997), una Supercopa de España (1997), una Copa Intercontinental (1998) y dos Champions League, la ansiada Séptima en 1998, título que se le resistía al Madrid desde hacía 32 años, y dos años después la octava.

6.- El ataque de risa de Paco González, en directo, durante una entrevista que duró diez minutos

Diez minutos de ataque de risa. Este ha sido otro de los momentazos de esta temporada de TdJ. Ocurría cuando, en directo, Paco González llamó a la tenista Georgina García, 'El Huracán', a la que quiso preguntar por el confinamiento en nuestro país vecino. Una entrevista que no llegó a buen puerto por un ataque de risa que no tuvo fin y que terminó contagiando a todo el equipo de Tiempo de Juego. Paco González lo ha definido como "lo más impactante que he vivido en mi carrera, por encima del gol de Iniesta".

Audio

7.- TdJ nos acompañó durante los 13 fines de semana que hemos estado confinados

Aunque todas las competiciones deportivas quedaron, evidentemente, suspendidas, con la declaración del estado de alarma, Tiempo de Juego siguió en antena desde el pasado 14 de marzo y durante los 13 fines de semana de confinamientos, sin deporte, pero con mucha información y entretenimiento. Así comenzaba este periodo inédito el director de TdJ, con un rapapolvo a los "ceporros" que no atendían las indicaciones de las autoridades frente a la pandemia.

8.- Paco González desveló curiosidades de TdJ a preguntas de los oyentes

La pandemia del coronavirus nos ha puesto a todos en una situación completamente inédita por muchos motivos y, en muchos casos, como ha ocurrido con la radio, nos hemos tenido que valer de las nuevas tecnologías y el ingenio para seguir ofreciendo a todos los oyentes los contenidos habituales, intentando mantener la calidad de las emisiones y la atención de los seguidores de los diferentes espacios. Esto pudimos comprobarlo en nuestro espacio “Un café con…”, donde pudimos conocer como estaba viviendo Paco González, director de TdJ este confinamiento, al tiempo que desvelaba diferentes curiosidades del programa a preguntas de los oyentes.

9.- Así regresaron las retransmisiones de fútbol en directo tras tres meses de sequía por el coronavirus

Este será sin duda uno de los programa para recordar, no sólo de la temporada, sino de la historia radiofónica de TdJ. El regreso de las retransmisiones de fútbol después de tres meses de confinamiento. Así fue el emocionante momento en el que ‘Le Leyenda’ Pepe Domingo Castaño levantaba de nuevo la persiana, ante un Paco González que apenas podía dejar de sonreír de la propia emoción del momento.

10.- Un deportista toledano batió, en directo, dos records Guinness en TdJ

Un joven toledano, de Cabraña de la Sagra y 31 años de edad, llamado Christian Lópe, llegó hasta el plató de Tiempo de Juego para batir dos records Guinness de Jumping Jacks. Primero batió el records del minuto, donde realizó 110 jumping jacks, 7 por encima del record anterior. Y posteriormente también batió el record de la hora establecido en 3.186 y Christian situó en 3.744 jumping jacks, ante la lógica alegría de todos los presentes en el estudio.