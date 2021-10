La reflexión de Expósito sobre la 'hipoteca' de Sánchez para llegar a Moncloa, entre lo más visto de la semana

Del enemigo del consejo, con socios así... para qué quiere uno enemigos o el abrazo del oso. Eso es lo que Otegi, socio de investidura de Sánchez, le ha hecho a Su Sanchidad. Nos estamos fijando en la equivalencia o relación entre los 200 presos y los PGE, no. La clave no es esa. Si vemos con perspectiva, mirando hacia atrás. La clave es la investidura y la moción de censura. La prueba, cuando Otegi suelta que hay que conseguir que este tío siga 2 años, que vuelva a ganar, para que siga otros cuatro. Y dentro de seis, ya veremos.

Carlos Herrera e Iñaki Gabilondo han sido investido este jueves como Doctores Honoris Causa de la Universidad Europea. En las horas previas al acto, los dos comunicadores - premiados por su contribución a la profesión y a la sociedad en el ejercicio del periodismo - han participado en un coloquio sobre vida y radio que varios jóvenes alumnos han podido disfrutar en vivo y millones de personas a través de las ondas. "Que un claustro te acoja como un miembro más de su familia es un honor", ha dicho Gabilondo ante la distinción otorgada por la Universidad Europea. "Que uno, que es de provincia deprimida, llegue a un claustro universitario y te concedan su perla más preciada me da a mí y a mi familia una satisfacción enorme. A mi madre le hubiera gustado mucho ver este momento", ha señalado por su parte Herrera.

Se llama Eduardo Moráis, tiene 35 años, esposa y dos hijas, de cuatro y diez meses. Es vecino de Trubia (Oviedo) y estaba feliz con su familia y con su trabajo hasta que le detectaron desconexiones neuronales que le han provocado daños en el cerebro y le han dejado en una silla de ruedas, sin control de los esfínteres, sin vista en un ojo y también ha perdido un oído. "Me dan desmayos y cada vez que me pasa no me acuerdo de nada y empeoro".