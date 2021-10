Carlos Iturgaiz, en TRECE: "Bildu necesita a Sánchez más tiempo en la Moncloa, es un chollo para ellos"

Carlos Iturgaiz, presidente del PP del País Vasco y del grupo PP+Cs en el Parlamento Vasco, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE la actualidad relacionada con las palabras del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y la filtración que apuntaba a que había un pacto con Pedro Sánchez para liberar a cambio a 200 presos de ETA.

Ante estos hechos, Iturgaiz apunta a que "todo era una falsedad y mentira, fui el primero que salió al conocer las declaraciones de Otegi para advertir que nos encontrábamos ante un personaje que iba a humillar a las víctimas, todo tenía truco. Otegi estaba vestido con la piel de cordero, pero solo siete horas después contaba la realidad del pacto que había con Sánchez para que los criminales de ETA salieran a la calle. Queda demostrado claramente dónde se encuadraban las palabras de este individuo”.

En este sentido, Carlos Iturgaiz se muestra muy contundente: “Hablamos de Bildu que es el brazo político de ETA, les defiende y no condenan las agresiones que producen. Son los que originan esos recibimientos para vitorear a los criminales de ETA. Además, como presidente de Bildu, Otegi tiene en su currículum haber estado en la cárcel por pertenencia a ETA. Y este señor es el socio de Sánchez que le vota y le apoya. Bildu necesita a Sánchez más tiempo en la Moncloa, es una bicoca, un chollo para ellos".

"Sánchez no tiene escrúpulos, le da igual pactar con ERC o Bildu, es catedrático de la falsedad"

Por último el dirigente del PP vasco sostiene que “Sánchez no tiene escrúpulos y le da igual pactar con ERC o con Bildu. Es catedrático de la falsedad y la mentira. Decía que no podría dormir cuando gobernó con Podemos, que no serían indultados los presos separatistas, que no recibiría jamás ni llegaría a acuerdos con Bildu. Habrá muchos votantes socialistas que le votaron con buena fe porque le creyeron, pero ya saben quién es el presidente del Gobierno. Estos socios de Sánchez dijeron en el Parlamento en el País Vasco que vendrían a Madrid a tumbar el régimen y la monarquía. La solución está en las próximas elecciones para decirle ‘basta ya’ a Sánchez y a la recua de gentuza que intentan hacer daño a España por todos los medios desde Cataluña y el País Vasco.

