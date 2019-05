La posible proximidad entre los escaños de Abascal y Echenique en el Congreso, lo más leído en COPE.ES

1. La anécdota de Vox que puede 'revolucionar' el Congreso y unir a Abascal con Echenique

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acudido al Congreso a entregar su credencial de diputado y realizar el papeleo para poder tomar posesión formal de su escaño el próximo martes durante la sesión constitutiva de la Cámara surgida de las elecciones generales del pasado 28 de abril. Respecto a la presencia de sus 24 diputados en el hemiciclo, Vox aún no tiene claro dónde se van a sentar. Ciudadanos no los quiere cerca, el PP asegura que ellos son el quinto grupo de la Cámara y Unidas Podemos espera seguir junto al PSOE. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, tendrá que sentarse en el llamado "gallinero", en la última fila, la única que cuenta con escaños completamente accesibles. Quién sabe si no estarán a pocos metros los diputados de Vox y el 'número dos' de Podemos. Abascal y Echenique darían mucho que hablar.

2. El serio 'aviso' de Herrera a Gabilondo por el impuesto de sucesiones: “Déjanos en paz”

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, afirmó este lunes en 'La Linterna' de Ángel Expósito que propondrá la implantación del impuesto de sucesiones en la región para aquellas herencias y donaciones que superen el millón y medio de euros, y que representan el 2% de los madrileños, según el candidato. “Me preocupa la sostenibilidad del sistema” subrayó Gabilondo, que se pregunta “¿una herencia de más de 1 millón y medio de euros y no se puede pedir un esfuerzo? Yo creo que sí”. Carlos Herrera ha aprovechado su monólogo para pronunciarse al respecto. “Gabilondo quiere implantar ese impuesto que los andaluces hemos conseguido quitarnos de encima”, ha dicho. Para Herrera, Gabilondo utiliza el mismo argumento que Susana Díaz.

3. España estudia saltarse las sanciones de Estados Unidos para comerciar con Irán

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha indicado este lunes que España está estudiando el modo de participar en el instrumento comercial diseñado por Francia, Alemania y Reino Unido para garantizar que pueden seguir haciendo negocios con Irán al tiempo que esquivan las consecuencias de las sanciones que Estados Unidos reintrodujo contra Teherán. "España está considerando muy positivamente la posibilidad de formar parte de la empresa financiera creada por Reino Unido, Alemania y Francia, para posibilitar que las empresas puedan seguir trabajando con Irán", ha expresado Borrell a la prensa en Bruselas, en donde asiste a una reunión de ministros de Exteriores de la UE. El jefe de la diplomacia española no ha querido dar detalles sobre esta operación, pero sí ha dicho que es una opción "sobre la mesa del presidente," Pedro Sánchez, y que el Gobierno está "estudiando de qué manera" sumarse al proyecto.

4. La curiosa reacción de Ada Colau en un debate televisivo que se escuchó por error

La televisión municipal, Betevé, acogía el pasado domingo el debate político entre los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Barcelona. Un acto al que acudió la actual alcaldesa y candidata de Barcelona en Comú, Ada Colau, que tuvo una curiosa reacción durante el conocido como “minuto de oro” del candidato del Partido Popular Josep Bou. Durante el minuto que el candidato popular tenía para lanzar un mensaje directo a los vecinos de la Ciudad Condal se escucha en un segundo plano a Colau decir: “Mare de Deu (Madre de Dios)”.

5. La Guardia Civil acude a un accidente en la A-92 y encuentra un millón de euros en billetes

Efectivos de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada están investigando la procedencia de casi un millón de euros en metálico aparecido en una furgoneta que se salió de la vía en la A-92 a la altura de Huétor Santillán, sin que ninguno de los tres ocupantes del vehículo, heridos leves, reconocieran ser los dueños del dinero. Así lo han indicado fuentes de la Guardia Civil, que recaba datos sobre este dinero, que apareció en el vehículo y esparcido alrededor del mismo, según ha adelantado este miércoles el diario 'Ideal'. La Guardia Civil de Tráfico fue avisada en la madrugada del pasado jueves de este accidente, y, al llegar los agentes al lugar de los hechos, encontraron a dos de los ocupantes del vehículo, de nacionalidad lituana, dentro del mismo, y a otro, que resultó ser el conductor, en la vía, sin que ninguno reconociera la propiedad de los billetes.