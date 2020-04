¿Por qué nos estamos volviendo locos comprando levadura?

Como cada día, cuando el humorista Álex Clavero entra en escena desata las carcajadas de todo e equipo del Pirata y su banda. El conocido como el Francotirarock ha desvelado esta semana los peligros que se esconden detrás de los nuevos artículos de lujo del supermercado: la levadura y verduras como la coliflor y el brócolo. “Alimentos que van a convertirse en artículos de lujo en España porque, o están agotando, están agotados, o porque hay menos”, explicaba el humorista en las mañanas de Rock FM esta semana.

Arrancaba Clavero recordando aquellos que se lanzaron a comprar papel higiénico cuando comenzó la cuarentena: “Primero fue el papel higiénico, que hubo gente que pilló más rollos que la adolescencia de Bertín Osborne porque dijo: a mí esto no me pilla. Gente que puede grabar discos de música en casa porque la tiene insonorizada de cantidad de rollos de papel que tiene. Hay gente metiendo el kiwi en la leche cada mañana para ver si puede ir al baño 16 veces al día y le da salida a todo eso que ha comprado. Gente que decía: a mí no me la dan, que yo tengo mucha experiencia y voy a comprar rollos a saco, no te lo creías, pero ahora ves que son gente que tiene el culo 'pelao'”.

AHORA NO ES EL PAPEL, ES LA LEVADURA

“Eso ya no hace falta, ahora hay rollos para todo el mundo: ahora lo que falta es levadura”.

“La gente está levantando el ánimo ahora con Maizena. Yo no sé que le ha dado a la gente con la cocina que ahora todo el mundo es Ratatouille. Me dice un colega: he hecho un pedazo de Coulant que no me cabe en el frigorífico. Lo que no te va a caber es en los vaqueros el 'coulan'... Porque se te ve hasta en las videollamadas. Sabéis que la levadura no se hace, se cultiva. Yo me la he encontrado en el salón leyendo Unamuno. Hay muchos tipos de levadura: está la fresca, la seca y las elevaduras eléctricas”.

“Mi chica hizo un pastel el otro día para cenar y le salió tan mal que, ¿sabes cuál es la marca de la levadura? Nohayzena. Pero no solo la levadura está agotada”.

TAMBIÉN LA VERDURA SE AGOTA

“El otro día fui a la frutería a comprar verdura y la coliflor estaba agotada. “No es que esté agotada, es que en Mercamadrid vale seis euros”, me dijo el frutero. A cuánto debe de estar la bechamel... Porque, si la coliflor, que es un alimento que huele peor cuando la cueces que cuando te cuescas, brócoli tampoco había. Resulta ahora que lo de no poder hacer ejercicio lo estamos supliendo ahora comiendo brócoli y coliflor. Pues una cosa te voy a decir: más vale que abras las ventanas de casa, porque eso te va a hacer una combustión que, como no controles, te va reventar los cristales”.

“Porque la verdura es muy traicionera, da muchos gases. Tú estás haciendo ejercicio, porque estás oyendo a los demás haciendo ejercicio y te estás poniendo a lo loco. Entre el gas y el ejercicio, que no mides, pues lo mismo haciendo un abdominal se te sale un ojo. Te lías a cocinar y a improvisar en casa y al final piensas: “¿Lo mismo habré comprado poco papel higiénico?”, concluía Clavero en un monólogo que puedes ver tanto en RockFM como en COPE.