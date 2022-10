El Pirata se recupera favorablemente tras sufrir un infarto en directo

El pasado martes, 11 de octubre, El Pirata, Juan Pablo Ordúñez , sufrió un paro cardíaco durante la emisión en directo del 'morning show' 'El Pirata y su banda' desde los estudios centrales de RockFM en Madrid.

La pronta reacción de todos los compañeros del programa y la labor de los equipos de emergencias de Madrid hicieron posible que esta incidencia tuviera final feliz. El director de 'El Pirata y su banda' se encuentra estable y fuera de peligro y ya trabaja en su recuperación para volver a conducir las mañanas de RockFM. Durante el proceso, y de manera progresiva, seguirá interviniendo en el programa.

El próximo lunes 17 de octubre a partir de las 08:30h, el equipo de 'El Pirata y su banda'informará a los oyentes sobre lo sucedido en detalle y actualizará la última hora del estado de salud de El Pirata en directo en la antena de RockFM y rockfm.fm.

LA GRAN TRAYECTORIA DE EL PIRATA

Nacido en 1956, El Pirata descubrió el rock muy joven, y aquello fue un flechazo a primera vista. “Descubrí el rock y el choque fue... Fue importante. Lo que pasa es que mis padres, que tenían una cultura modesta, tenían intuición, valoraban el talento aunque no entendieran los códigos. Un día, hace dos o tres millones de años, estábamos mi madre y yo ante de la tele y pusieron unas imágenes de Jimi Hendrix en Monterrey. Y me dijo: 'Ese hombre es un genio, ¿verdad? Ya me doy cuenta'”, contó en una entrevista a El Mundo el pasado verano.

Nuestro locutor insignia aprendió el oficio de la mano de otro gran histórico de nuestro rock, Vicente “Mariskal” Romero. El trabajo de ambos marcaría, para siempre, la historia de la música. Sin ellos, posiblemente ninguno de nosotros estuviera aquí o, al menos, disfrutase de la música tal y como lo hemos hecho.

Desde que comenzara su carrera en 1971, El Pirata no solo ha presentado innumerables canciones, sino que ha entrevistado, también, a los mayores mitos de la historia del rock, desde AC/DC hasta Ringo Starr, pasando por Iron Maiden, Scorpions, Lemmy (Motörhead), Slash, Bon Jovi...