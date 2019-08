Marta Ruiz recuerda su anécdota con Carlos Herrera en 'el verano de mi vida'

Este verano en COPE.es repasamos el verano más importante en la vida de nuestros comunicadores. El verano es tiempo de descanso, viajes y también fiestas de las que nuestros compañeros tienen multitud de recuerdo.

En esta ocasión, la presentadora de 'Mediodía COPE' nos desvela el verano que recuerda con mayor cariño. Se trata de 1998, año en el que Marta Ruiz se enfrentó a la prueba de selectividad, antes de comenzar la carrera de Periodismo.

En este punto encontramos uno de sus recuerdos con la radio que varias veces le ha venido a la cabeza y que tiene como protagonista a Carlos Herrera: “De camino a la universidad para matricularme en periodismo, me acuerdo que iba con mi padre en el coche escuchando la radio y Herrera estaba en Radio Nacional de España. Ese hecho pasó muchos años por desapercibido, pero cuando empecé a trabajar con él me vino a la cabeza. En ese momento no se me hubiera pasado por la cabeza en ningún momento que trabajaría algún día con él”.

Marta Ruiz reconoce que el verano es tiempo para desconectar y marcharse a su tierra, Murcia y Valencia, donde pasa varias jornadas en los pueblos de su familia: “Me gusta pasar tiempo en Molina de Segura, Jumilla y Yecla. En Jumilla disfruto mucho de la Fiesta del Vino en agosto. También me gusta ir a Valencia, donde estudie y vive parte de mi familia”.

Por último, la presentadora de 'Mediodía COPE' ha señalado que sus veranos son tranquilos en cuanto a kilómetros: “No soy de coger un coche o un avión y marcharme a sitios tropicales o muy de aventura. Me gusta estar en mi tierra y descansar junto a los míos”.