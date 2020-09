Los oyentes de Rock FM eligen este fin de semana la mejor canción de la historia del rock

RockFM ha proclamado 2020 como el Año del Rock y sigue celebrándolo por todo lo alto. Los amantes del género, los puristas, los que han hecho del rock su estilo de vida, van a disfrutar desde este viernes de un fin de semana espectacular. Hasta la tarde del domingo, durante 48 horas ininterrumpidas, 500 temas fabulosos interpretados por bandas legendarias sonarán en la única emisora donde solo se pincha rock del bueno en España. RockFM500 alcanza su octava edición convertido en el mayor evento de la emisora.

Los locutores se vuelcan con una cita en la que los auténticos protagonistas son los oyentes: ellos eligen con sus votos la canción por antonomasia de todos los tiempos del rock. Se puede optar entre 500, pero solo una se llevará el título. Desde las 18h del viernes, 25 de septiembre, y hasta las 18h del domingo, 27, tendrá lugar en RockFM este espectacular maratón musical y radiofónico. Todo está a punto para escuchar las 500 mejores canciones de rock, con representación de todas las variantes y diferentes etapas de la historia de un género musical con más de 60 años de vida y con millones de seguidores en todo el mundo.

Por las restricciones impuestas frente al coronavirus, en esta ocasión no desfilarán famosos por los estudios de la radio, pero el contacto directo se sustituye por el aliento y el apoyo de rostros conocidos como Antonio Resines, Jorge Fernández, Fele Martínez, Nancho Novo, Gonzo o Iñaki López. El Pirata será el encargado de abrir este festival de música en el que sonarán, entre otros, Queen, AC/DC, Led Zeppelin, The Rolling Stones, Metallica o Guns N'Roses. Pero El Pirata no estará solo. Todos los locutores de RockFM darán lo mejor de sí mismos para hacer de la cita algo inolvidable: Marta Vázquez, Mariskal, Alberto Mazcuñán, Rodrigo Contreras, Mariskal, Raúl Carnicero, Diego Cardeña, Jorge Plané y Carlos Medina pondrán toda la carne en el asador para compartir con los oyentes la pasión por el rock, con un fin de semana cargado de la mejor música.

Durante casi un mes cerca de 400.0000 personas han votado a través de la página web, las redes sociales y de la radio por la mejor canción de la historia del rock, y este fin de semana descubriremos el resultado. ¿Volverá a revalidar el título “Bohemian Rhapsody”? ¿Le quitará el puesto “Stairway to Heaven”? ¿O se llevará la corona en esta ocasión “Satisfaction”? Cada edición, RockFM 500 se convierte en una cita obligada para los apasionados de un género que cada vez tiene más adeptos.

Emoción y expectación durante 48 horas para descubrir si su canción favorita de todos los tiempos, si su himno de cabecera, también lo es para otros apasionados del rock. La cita, que promete ser histórica, puede seguirse en la antena de RockFM, en streaming a través de rockfm.fm, o en redes sociales. RockFM, además de pinchar las mejores canciones de las bandas que han hecho historia, también apoya y fomenta la cultura del rock en todas sus vertientes. Potencia los valores de superación, energía y actitud que la población necesita en estos momentos. El rock forma parte de nuestra historia, pero también es futuro. La web de la cadena, RockFM.fm, ya ha superado el medio millón de visitantes únicos y se consolida como el portal de referencia para la información del rock de este país.