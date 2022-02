Los comunicadores de COPE rememoran su primer día en la radio: “Nervios, respeto y mucho cariño al micrófono”

Con motivo del Día Mundial de la Radio los principales comunicadores de COPE han recordado cómo fue su primer día al frente de un micrófono. Además, presentadores como Pilar Cisneros, Beatriz Pérez Otín o el propio Fernando de Harohan tirado de memoria también para desvelar cuál ha sido su momento más emotiva desde que están en este medio de comuniciación.

El presentador de La Linterna, Ángel Exposito recordaba la ironía de la vida entre su primer día en las ondas y su actual posición en COPE: “Mi primera experiencia fue en La Linterna, en 2004. Yo era director de Europa Press y me ficharon para hacer el resumen de prensa y aprendí muchísimo. Luego pasé por RNE y Onda Cero, donde coincidí con Herrera mientras yo era director de ABC”, comenta. “Cómo es la vida”.

Por su parte, la presentadora de La Tarde, Pilar Cisneros, reconocía unos inicios más folclóricos en el medio: “Yo empecé en la radio musical, en una radio muy pequeña de Madrid. Yo no recuerdo el primer disco que pinché pero si recuerdo que estuve un año entero haciendo un programa de sevillanas desde las 6 hasta las 10 de la mañana”, relata entre risas

Mientras, su compañero Fernando De Haro comparaba su estreno con otros medios de comunicación: “Mi primer día en la radio fue en COPE, empecé con un programa de entrevistas largas. Me senté en el estudio, me puse los auriculares y me di cuenta de que podía cerrar los ojos, concentrarme en la voz y que no tenía que estar rígidos ni pendiente de que mis ojos no se moviesen mucho, una maravilla”. Por su parte, El Pulpo se remontaba mucho más atrás: “Mi primer día fue en mayo de 1995, cuando entré a currar en el grupo COPE con mucho nervio, ansia, respeto y cogerle mucho cariño al micrófono”.





Recuerdo más emotivo



Los comunicadores han querido recordar también cuál fue su momento más emotivo frente a los micros. En el caso de Expósito fue “en el Puente Simón Bolívar entre Venezuela y Colombia, es una experiencia que me ha marcado en lo personal para toda la vida”.

Mientras, la presentadora de La Noche de COPE, Beatriz Pérez Otín, recordaba una anécdota de su infancia que la ligaría emocionalmente a la radio: “Cuando era una niña mi hermano me despertó para decirme que llamase a la radio diciendo “bicicleta”. Llamé y acerté, nunca olvidaré que gané unos lazos para el pelo y una maceta con un cactus”.