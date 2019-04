Los comunicadores de COPE hacen su apuesta electoral

Cada vez queda menos para unas elecciones que serán históricas. El próximo domingo 28 de abril los españoles están llamados a las urnas y los indecisos se tendrán que decantar por una de las opciones. Pasados ya los dos debates electorales, Cristina López Schlichting, Ángel Expósito, Marta Ruiz, Antonio Herráiz, Pilar Cisneros y Fernando de Haro han querido analizar lo poco que queda de campaña y lanzar un pronóstico de los posibles resultados.

Schlichting afirma que, “como no son la bruja Lola”, se tienen que fiar de los sondeos que señalan que “va a ganar el PSOE”. Sin embargo, cree que a raíz de los debates electorales puede ser que haya algún cambio. “Si Pablo Iglesias consigue disparar su voto y la participación de la izquierda baja, podría el PSOE tener un porcentaje por debajo de 28 % del electorado. En ese caso, cabría la posibilidad de un acuerdo de centro-derecha”, ha explicado la periodista.

Por todo ello, “está la cosa muy, muy interesante”. También, queda por saber la fuerza con la que va a irrumpir Vox en el parlamento. “Si añadimos que Vox podría estar por delante de Ciudadanos según algunos sondeos curiosos, no os digo qué noche vamos a pasar”.

“Cualquiera se fía de las encuestas”, comienza aseverando Expósito. “Yo soy el primero que tras pifiarla, con Donald Trump, con el Brexit, con las andaluzas de Susana Díaz; cualquiera se fía de las encuestas”, ha comentado.

Señala Ángel Expósito: el de las izquierdas con PSOE, Podemos y los independentistas, y el de las derechas con PP, Ciudadanos y Vox. “Las encuestas apuestan por el primer bloque, izquierdas más indepes: que Dios nos coja confesados”, señala el periodista.

A pesar de ello, tras los debates y las sensaciones que le llegan, Expósito hace referencia al posible “factor sorpresa”. Como con Trump o el Brexit, “una cosa es lo que parece y mira luego”.

“Lo que nos queda de campaña vamos a seguir viendo los mensajes de bloque”, ha vaticinado Marta Ruiz. “Sobre todo mucho llamamiento a movilizar el voto. No hay que olvidar que algunas encuestas cifran en más de ocho millones los votantes que todavía no han decidido que papeleta van a introducir en la urna este domingo”, ha añadido.

Por ello, Marta Ruiz da mucha importancia a la participación y al comportamiento final de los indecisos. “Nunca antes se había dado tanto voto indeciso”, ha comentado precisando la existencia también de “voto oculto”.

Centrándose en los posibles resultados, Marta Ruiz admite que “es muy difícil saber qué es lo que va a salir de esas urnas”. La fragmentación a la que parece que España va dirigida le hace creer a la presentadora de “Mediodía COPE” que “muchas de las líneas rojas que se están poniendo van a saltar por los aires a partir del domingo porque la aritmética parlamentaria no va a ser fácil”. Esta es la única manera, según Marta Ruiz, de que no se “bloquee España”.

Para Antonio Herráiz esta campaña deja tres cosas claras. “Con ocho millones de indecisos y unas encuestas con horquillas tan amplias es imposible dibujar un escenario fiable”, ha señalado en primer lugar.

La segunda clave para el periodista es que “Pedro Sánchez va a pactar con quien necesite”. Para el presentador esto queda claro viendo “la moción de censura y se va a repetir el domingo si es que se da la misma situación”.

En tercer, y último lugar, Antonio Herráiz señala la división de la derecha en España que “va a dejar un panorama inédito en nuestro país”. Para el presentador de 'Mediodía COPE' solo la orientación final de los ocho millones de indecisos de los que hablan las encuestas serán la clave para comprobar sin PP, Ciudadanos y Vox son capaces de formar gobierno.

Ya de primeras, Pilar Cisneros señala de la dificultad de adivinar lo que va a pasar. “La lógica y todas las encuestas me dicen que ganará Pedro Sánchez de calle y que tendrá posibilidad de formar gobierno”, apunta la periodista, aunque no muy segura de ello. “Yo no lo acabo de ver tan claro”, ha comentado Cisneros reconociendo también que posiblemente se esté “tirando a la piscina sin saber si hay agua o no”.

“Creo que puede haber sorpresas”, vaticina la presentadora de 'La Tarde'. “Tal vez resulta que las derechas sí que suman” pero, como dice Pilar Cisneros, “el lunes después de las elecciones sabremos qué pasa”.

“Vamos a jugar”, ha comenzado diciendo con energía de Fernando de Haro. Aunque, como ha reconocido, “si supiera lo que va a pasar, no estaría aquí, delante de la cámara, porque estaría asesorando a alguien que quiere conocer el futuro”. Con todo, el periodista se lanza a “arriesgar” y afirma que “las encuestas no están equivocadas”. Y es que, según Fernando de Haro, aunque hay ocho millones de indecisos, no son “indecisos absolutos”. “Esos indecisos van a ir distribuyéndose en los próximos días por los partidos que ya tienen afianzada su posición”, ha explicado.

Por todo ello, el presentador de 'La Tarde' afirma que “va a ganar Sánchez, va a necesitar del voto independentista, y la derecha, que sumando tiene un porcentaje mayor que la izquierda, no puede gobernar por la aparición de Vox”.