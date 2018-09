'La Leyenda' Pepe Domingo Castaño brilla en la gala de presentación de COPE

El sonido del gol tiene dueño. El mejor equipo deportivo de la radio está en COPE y este jueves sus máximos responsables acudieron a la gala de presentación de la nueva temporada que se celebró en el Museo Reina Sofía de Madrid para presentar sus novedades de cara a este nuevo curso. “Tiempo de Juego”, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, despidió la pasada temporada como los referentes del fin de semana al sumar 1.359.000 oyentes. ‘El Partidazo de COPE’, con Juanma Castaño, consiguió también su récord histórico y ya es seguido cada día por 601.000 oyentes.

Los cuatro volvieron a derrochar simpatía y bromas sobre el escenario del Museo Reina Sofía. "Nosotros vamos a hacer caso a su Santidad y vamos a contar las cosas con ilusión", ha dicho Paco González después de que se exhibiera un vídeo del Papa Francisco. "Pero luego está lo del VAR, que va a ser un lío monumental. Para Manolo es magnífico, porque ya se metía con los árbitros. Ahora tiene dos".

Lama recogió el guante y arrancó las risas del público. "A mí siempre me han dicho: 'cuando vengas a la COPE, del Madrid'. He visto a su Santidad de blanco, así que no tengo ninguna duda", dijo entre carcajadas. Después, Lama recordó que ya se han convertido en veteranos de COPE tras abrir este año su novena temporada en esta antena: "El otro día le decía al Pepe 'cuando llegamos aquí, éramos los nuevos'. Pero ahora ya somos los que debemos mandar un poco. No estaba Herrera, No estaba Expósito..."

Juanma Castaño cree que "va a ser un buen año", aunque ha admitido que no se obsesiona con los datos. "Hay que fiarse de las tendencias. La gran novedad para este año es que vamos a intentar hablar de uno en uno. Yo lo paso peor que los oyentes en el tertulión de los domingos. Yo acabo sudando. Pido disculpas por todas las veces que hablamos a la vez, nos gritamos o nos faltamos el respeto. Pero somos así. No somos personajes que han llegado a la radio para montar el numerito", dijo.

El bloque deportivo lo cerró Pepe Domingo Castaño, que este año ya se ha ganado el calificativo de leyenda. Castaño dio las gracias a los anunciantes - "que nos dan de comer y también de beber" - y también a los trabajadores de COPE y a la audiencia. "Ellos me han permitido seguir jugando en el equipo titular de esta cadena a pesar de que tenga el carnet de identidad hecho unos zorros". Por último, se arrancó a interpretar una canción de Mercedes Sosa que dice: "Gracias a la radio, que me ha dado tanto..."