La lección de Herrera a Echenique por comparar a Ana Botella con Montero, lo más leído de COPE en enero

En enero arrancaba un año 2020 en el que muchos no se esperaban todo lo que estaba por venir en los meses siguientes. La actualidad en España se centraba en la formación del Gobierno de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y en otros asuntos como la Final Four de la Supercopa de España. También, como cada año, la Gala de los Goyas fue protagonista de muchos titulares. A continuación repasamos las noticias más leídas en COPE.es en el primer mes de 2020.

Herrera responde a Echenique y le explica en qué se diferencian Ana Botella e Irene Montero

Audio

Carlos Herrera explicó a Echenique esas diferencias entre Ana Botella e Irene Montero. "Te voy a decir las diferencias exactamente. Ana Botella es licenciada en Derecho y aprobó unas oposiciones para el cuerpo de técnicos de la Administración Civil del Estado. En virtud de ello trabajó en el Ministerio del Interior, en el Gobierno Civil de Logroño, en el Ministerio de Obras Públicas, en la Delegación de Hacienda de Valladolid. Después de ello en política fue segunda teniente de alcalde del ayuntamiento de Madrid y luego alcaldesa. La otra a la que citas fue seis meses cajera de un hipermercado y después la pareja feliz - con muy buen expediente académico, ¿eh? - del nuevo vicepresidente del Gobierno. El matrimonio Ceaușescu. Hay sensibles diferencias", le dijo Herrera.

El comentado gesto de Iglesias en su primer día en la Moncloa: “Qué poco saber estar”

EFE

Iglesias llegaba con paso firme, ataviado con sus habituales vaqueros y una chaqueta larga de corte. Junto a él, su nuevo maletín que certifica por fin lo que tanto ansiaba: gobernar. No ha conseguido consumar el ‘asalto a los cielos’ que tanta ilusión generaba en los ‘morados’, allá por 2015, pero ya forma parte del sistema. De la llegada de Iglesias se han dicho muchas cosas, pero uno de los detalles más comentado ha sido la postura adoptada por el político para el posado. Este optó por presentarse frente a las cámaras con las piernas ligeramente arqueadas. Una postura que muchos han criticado y otros tantos han comparado con personajes de películas del Oeste.

Fede Valverde: "Simeone me dijo unas palabras, quiero destacarlo porque eso no lo hace cualquiera"

Audio

El MVP de la final de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético de Madrid, Fede Valverde, reconoció que el entrenador rojiblanco, Diego Simeone tuvo unas palabras que agradeció cuando el uruguayo fue expulsado, tal como comentó en la rueda de prensa posterior al partido: "Para mí, fue un momento triste. Aguanté, estaba dejando al equipo con uno menos, pero estaban mis compañeros para darme su aliento, que agradecí. Simeone también se acercó, me dijo unas palabras que no voy a decir, pero quiero destacarlo porque eso no lo hace cualquiera." Valverde también reconoció que presentó sus disculpas a Morata por la falta que evitó lo que parecía un gol claro a favor del Atlético de Madrid: "No está bien lo que hice, pero solo podía hacer eso. Estoy feliz por el título, pero me queda esa espinita".

Pérez-Reverte da su opinión sobre los Goya y manda este recado a los que piden subvenciones

El escritor, Arturo Pérez-Reverte, no se mordió la lengua y ha dado su opinión sobre la gala de premios Goya y sobre las reivindicaciones políticas que se lanzaron desde la alfombra roja y desde la propia ceremonia. En concreto, el autor de “La Reina del Sur” o “Falcó” ha hecho referencia a las continuas demandas de actores y directores como Eduardo Casanova, que pedían “más dinero público” y más subvenciones para el mundo del cine y de la “cultura antifascista”.

Una suma de declaraciones que no parecieron encandilar al novelista y miembro de la Real Academia Española, Arturo Pérez-Reverte, que criticaba desde su perfil personal de redes sociales los tintes políticos de la entrega de premios. “Viendo anoche los Goya, pensaba que a mí también me gustaría que el Estado subvencionara a los editores, a los libreros, a los escritores e incluso a los lectores. Y también, de paso, a la media docena de sobrinos que tengo trabajando en el extranjero”.

La contundente respuesta de Abascal a Bélgica por suspender la euroorden contra Puigdemont

El presidente de Vox, Santiago Abascal, lanzó esta contundente respuesta a Bélgica después de que la justicia del país europeo decidiese suspender la euroorden contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el exconsejero, Toni Comín. Un mensaje, el de Abascal, que se suma a las advertencias al país belga y que sus seguidores han aplaudido.

Abascal compartía un mensaje de la cuenta de Twitter de Vox en Europa, donde son eurodiputados tanto Hermann Tertsch como Jorge Buxadé. “Bélgica nos la vuelve a jugar suspendiendo la euroorden contra los golpistas huídos. Este socio desleal de la UE es más hostil contra España que contra todos los delincuentes a los que acoge en su paraíso penal. Nos avergüenza como españoles y europeos”, escribía la cuenta del partido en redes sociales.