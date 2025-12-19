Jorge Bustos lidera el 'Especial elecciones en Extremadura' en COPE

¿Logrará el Partido Popular mantener el gobierno autonómico en Extremadura? ¿Se traducirá en las urnas el posible voto de castigo al PSOE de Pedro Sánchez? ¿Pesará más la política autonómica o la nacional en las urnas? ¿Habrá mayoría absoluta o será necesario pactar? ¿Cómo influirá la abstención, especialmente en las zonas rurales?

Este domingo, a partir de las 20.00 h y hasta las 23.30 h, COPE ofrece una programación especial dedicada a las elecciones extremeñas. Con Jorge Bustos desde el antiguo convento de Santa Clara, sede del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, el programa ofrecerá toda la información, las claves y el mejor análisis para responder a los interrogantes que plantea la jornada. Junto a él, Pilar García de la Granja ofrecerá el minuto a minuto del escrutinio.

Jorge Bustos presentando 'Herrera en COPE'

Además, la radio ofrecerá un despliegue en las sedes de los principales partidos, tanto en Extremadura como desde Madrid, pendientes de las primeras reacciones.

A lo largo del especial, Bustos contará con la participación de analistas de referencia como Alejandro Requeijo, Alberto García Reyes, Julián Quirós, o Paloma Esteban, además del politólogo y periodista extremeño Juan Francisco Caro y Javier Álvarez Amaro, periodista especializado en comunicación política. Ambos aportarán claves y contexto sobre la realidad política y social de Extremadura.

La programación especial se podrá escuchar en antena, en COPE.es y en la app. Asimismo, se emitirá en streaming y de las redes sociales de la cadena, además de contenidos exclusivos.

¿Y ahora qué?

El lunes 22 de diciembre, desde primera hora de la mañana, 'Herrera en COPE' ofrecerá una cobertura completa con el análisis desde Mérida para analizar el nuevo escenario, recoger las reacciones de los candidatos y hacer una radiografía detallada de los resultados.

A continuación, Pilar García de la Granja presentará ‘Mediodía COPE’, también desde la capital extremeña, a partir de las 13.00 h con la última hora.