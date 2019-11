Herrera y sus dudas sobre la caída de Ciudadanos, entre los mejores sonidos del día en COPE

En su monólogo de este lunes, Herrera ha analizado la aritmética parlamentaria de cara a los comicios del domingo y las últimas encuestas publicadas sobre intención de voto. Según ha dicho, "a mí no me acaba de convencer ese despeñarse de Cs en las encuestas".

Además, ha sido entrevistado Miguel Nebot, que junto a su mujer Elisa adoptaron a sus seis sobrinos a la muerte de su hermana, su cuñado y su madre. La Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de Euskadi los acaba de premiar por su "superioridad y generosidad".

El toque de humor lo ha puesto una fósfora, que ha relatado por qué renunció a un viaje al Caribe. Su sinceridad ha provocado ataques de risa en antena.

Por otro lado, en ‘Tiempo de Juego’ hablamos con Álex Márquez sobre su estado de ánimo tras proclamarse Campeón del Mundo en Moto 2:

"Estoy muy contento. ¿De cero a diez? No podría decirte en qué nivel de felicidad estoy. Es otro sueño cumplido que ha tardado más de lo esperado, pero lo importante es que ha llegado. Lo voy a celebrar bien, mi familia no tiene que estar preocupada porque soy responsable y mañana tengo que coger un avión. Cuando eres campeón se vive de una forma diferente. No terminas de creértelo, es como un sueño. Los del equipo me recuerdan que soy el campeón pero estoy como en una nube. Supongo que con los días todo irá entrando en mi cabeza".

En 'La Noche', con Adolfo Arjona, han hablado sobre los orígenes como artista de Lady Gaga. Han repasado todos los pasos previos que la llevaron a la fama y al éxito como cantante. El porqué de su nombre. Y muchas otros aspectos curiosos que han ido detallando.

Y en ‘Poniendo las Calles’, la segunda calle positiva la han puesto Jorge y Cintia. Jorge tiene 86 años y hace más de 50 conoció a Cintia y se enamoró perdidamente de ella. En los últimos años la vida les ha puesto demasiadas trabas a su amor, pues Cintia sufre, desde hace 6, alzheimer. A causa de esta grabe enfermedad, Cintia tuvo que ser trasladada a la Fundación Vianorte-Laguna, en Madrid, pero su marido no ha perdido ni el amor ni la esperanza, por eso no ha faltado ni un solo día a su cita con Cintia; a pesar de que ella ya ni lo reconozca.

Jorge dice que, a pesar de que la enfermedad se ha apoderado de la memoria de su mujer, y ya no pueden tener conversaciones fluidas como antes, lo más importante para él es estar a su lado. Solo quiere que ella la mire a los ojos, eso es lo que le hace realmente feliz. Sin duda Jorge demuestra que el amor puede con todo, incluso con el alzheimer; de hecho, relata que un día le dio un beso de despedida y Cintia solo le dijo “dame otro más”. Una historia que nos demuestra que el amor verdadero y eterno existe; que eso de “hasta que la muerte nos separe” todavía perdura en historias como la de Jorge y Cintia.