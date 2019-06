La guasa de la tertulia de 'El Partidazo' con la nueva camiseta del Barça, entre los sonidos del día en COPE

Repasamos contigo los mejores sonidos de tu radio COPE este día. En su monólogo de este martes, Carlos Herrera ha hecho balance del primer año de gobierno de Quim Torra, que ha colocado a un próximo al frente de los Mossos. Por otro lado, ha entrevistado a Alberto Núñez Feijóo, que ha dicho que Cs debe levantarle el veto a Vox para llegar a "apoyos puntuales” en futuros gobiernos del PP y los de Rivera. También ha destacado la historia de Ángeles Pérez, una mujer de 78 años que ha acogido a más de mil presos que no tenían donde ir tras cumplir condena.

El FC Barcelona lanza este martes al mercado su nueva camiseta para la temporada 2019-20, con la novedad de un patrón a cuadros que sustituye a las tradicionales rayas verticales de la zamarra azulgrana, un diseño que "se inspira en las características islas del Eixample barcelonés". Helena Condis ha reconocido que le gusta la camiseta, entiende que es un shock y que existe una pérdida de identidad, pero “el diseño me gusta y me parece atractivo. Seguro que luego será un éxito de ventas”. Dani Senabre ha sido otro de los tertulianos que coincide con la opinión de Helena Condis: “me parece una camiseta bonita, pero como camiseta del Barça se me hace muy raro”.

Juanma Castaño ha sido bastante más crítico: “a mí no es que no me guste, es que me parece una broma”. Manolo Lama, por su parte, considera que las camisetas no le interesan a la afición. “Yo si fuera socio del Barça me preocuparía por una buena plantilla para la temporada que viene”.

Siro López, ha ironizado diciendo: “¿es la de Croacia o es la del Barça?”. El Barcelona celebrará los 120 años de su nacimiento el próximo mes de noviembre, y esta equipación, concebida dentro de la campaña 'El talento no tiene una sola forma', pretende rendir tributo, según reveló la institución, a la "innovación y la creatividad que comparten la entidad y su ciudad"

En La Noche de COPE hablamos con los estudiantes que están inmersos en plenas pruebas de Selectividad. Queremos saber cómo estudiáis, cómo os organizáis, si os ponéis nerviosos, cuáles son vuestras técnicas o trucos para superar estos exámenes que, sin duda, son los más importantes para los jóvenes antes de entrar en la universidad.