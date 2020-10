La firmeza de Herrera con los vaivenes de Sanidad, entre lo más leído de este miércoles

Audio

Herrera ha vuelto a dedicar unos minutos al conflicto de la Comunidad de Madrid, donde las posturas siguen estando muy separadas en el Gobierno de Sánchez y el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso: "Es como la Guerra Fría pero en plan pandémico. Lo último ha sido motorizar todos los datos. La realidad es que no se fía uno del otro. Ayer Salvador Illa dijo que nunca había puesto en duda los datos de Madrid, algo que todo el mundo sabe que es mentira. Lo que no puede ser que el Gobierno se crea los datos de Madrid cuando sean malos y no se los crean cuando vayan bien. Aunque este martes los datos han ido a peor".

Juan Ramón Rallo se ha convertido en uno de los economistas más influyentes en los medios de comunicación y en redes sociales. Tiene una legión de seguidores que defienden sus mismas tesis a pies juntillas. Y en casi las mismas proporciones, no le faltan detractores que contradicen sus análisis sobre la situación que vive España. Entre unos y otros, este martes le convirtieron en Tendencia en Twitter y es que Rallo estuvo muy activo en redes sociales, hasta el punto de dar un auténtico baño de realidad al ministro de Consumo, Alberto Garzón.

La covid-19 ha provocado que la economía española haya cambiado de tendencia. Los efectos han sido visibles, y muchos expertos en la materia señalan que las consecuencias de dos confinamientos, uno generalizado y otro selectivo, los veremos alrededor de los próximos meses. La hostelería, el turismo... son alguno de los sectores más afectados, según revelan los primeros indicadores, pero en general la mala tendencia de la economía parecen evidentes.

Esto ha provocado que este martes, en el 'Informativo de Antena 3, el periodista Vicente Vallés haya querido dar las caóticas cifras que envuelven y ahogan a Sánchez. Ha hecho, exactamente, un análisis exhaustivo de las cifras que se han conocido durante estas últimas semanas y aprovechar para ponerlas a su vez en el contexto idóneo.

Entre Sevilla y Madrid. Eva González y Cayetano Rivera han estado viviendo años a caballo entre la capital española y la tierra de la modelo. Ahora y tras pasar el confinamiento en el pueblo de Eva, Mairena del Alcor, la pareja habría decidido abandonar definitivamente Madrid para instalarse en el sur junto a su hijo, el pequeño Cayetano.

Sentir irritabilidad o incluso pánico ante sonidos cotidianos como el goteo de un grifo, el ruido de alguien mascando chicle o cliqueando un bolígrafo, pueden ser síntomas de que se padece misofonía. El término significa odio (miso-) al sonido (-fonía), por tanto, las personas que lo sufren reaccionan de forma irracional ante sonidos específicos.