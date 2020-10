Herrera explica el juego de Salvador Illa con los datos de la Comunidad de Madrid: "Cuando interesa"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha arrancado el programa de este miércoles analizando el último parte de la pandemia, que nos deja el número más elevado de fallecidos desde que se levantase el estado de alarma. Herrera ha explicado que se trata de la factura atrasada de un verano de irresponsabilidad, en el que el Gobierno no tiene toda la culpa.

Herrera analiza la situación en Madrid

Herrera ha vuelto a dedicar unos minutos al conflicto de la Comunidad de Madrid, donde las posturas siguen estando muy separadas en el Gobierno de Sánchez y el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso: "Es como la Guerra Fría pero en plan pandémico. Lo último ha sido motorizar todos los datos. La realidad es que no se fía uno del otro. Ayer Salvador Illa dijo que nunca había puesto en duda los datos de Madrid, algo que todo el mundo sabe que es mentira. Lo que no puede ser que el Gobierno se crea los datos de Madrid cuando sean malos y no se los crean cuando vayan bien. Aunque este martes los datos han ido a peor".

El ministro de @sanidadgob agradece a las CC.AA. y a las entidades locales las medidas que están tomando para combatir al virus.



Salvador Illa recuerda que lo único importante ahora es la salud de la ciudadanía y reforzar la gestión con los territorios para doblegar la curva. pic.twitter.com/7DlCq03Cjb — La Moncloa (@desdelamoncloa) October 5, 2020

El comunicador también ha entrado a valorar la situación judicial en la que se encuentra Madrid, ya que existen algunas voces dentro de la Justicia que siguen poniendo en duda los pasos dados por el Gobierno de Sánchez para activar estos confinamientos: "El Tribunal de Justicia de Madrid se ha desentendido de la polémica, pero hay ciertas voces dentro de la Justicia que sigue señalando que no se puede hacer todo esto a través de una orden ministerial, que no ha sido ni firmada por el ministro".

Herrera explica los próximos pasos de Sánchez

Por último, Herrera ha analizado las próximas horas en el tablero político de nuestro país, en las que Sánchez presentará un nuevo plan económico: "Este miércoles toca una nueva dosis de Sánchez presentando un nuevo plan con su estilo cursi. A través de ese plan se van a canalizar los Fondos Europeos y de lo que se va a hablar este miércoles es de la hoja de ruta. Lo que ayer se comentó sobre el techo de gasto muestra la incompetencia de este Gobierno para hablar de asuntos económicos. La previsión del déficit es peor del número que dejó Zapatero, un 11%, pero lo peor son los avances que hacen otras administraciones, que lo sitúan en un 13%. Es verdad que la deuda está para situaciones como esta, pero la deuda se va a disparar y el rigor presupuestario que pidió Bruselas va a ser muy cuestionable. Gastar habrá que gastar, pero hacerlo sin control disciplinario es muy complicado y este Gobierno no tiene control".

También te puede interesar

Herrera retrata a Fernando Simón en sólo cuatro minutos de monólogo: "Tiene la cara de cemento armado"

Herrera: "Sánchez antepuso el marketing a la salud pública con el 8M y alimentó un contagio masivo"