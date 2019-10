Un fallo de Comscore subestima por segundo mes consecutivo la audiencia de las webs de COPE

Comscore, medidor de referencia en el mercado digital, publicó este jueves los datos de audiencia pertenecientes a septiembre. Por segundo mes consecutivo, la medición de las webs del GRUPO COPE -COPE.es, CADENA100.es- aparece oficialmente ‘subestimada’ por un fallo en el etiquetado ajeno a cualquier responsabilidad de estas páginas afectadas y que pasó inadvertido para Comscore hasta que COPE impugnó el dato de agosto por su disconformidad con él. Según la información publicada por el auditor, COPE.es recibió 5.465.000 millones de usuarios únicos durante septiembre y CADENA100.es, 1.653.000, unas cifras que Comscore reconoce ‘subestimadas’ por ese error que, hasta el día 21 de ese mes y sin que se percataran de ello, impidió recoger las llamadas de la audiencia.

En su compromiso con la transparencia y la verdad y al resultar perjudicado por segundo mes consecutivo, GRUPO COPE se ve en la obligación de aclarar los motivos por los que su audiencia ha resultado subestimada por el medidor encargado de certificar de manera fidedigna y rigurosa el mercado digital. Durante cincuenta días, Comscore dejó de recibir la información de analítica correspondiente al tráfico móvil de buscadores -AMP-, una de las vías de mayor tráfico, y lejos de percatarse del error mediante sistemas propios de control o calidad, solo lo detectó cuando GRUPO COPE exigió revisar las cifras de audiencia de agosto. Según el medidor oficial, en quien se ha depositado la confianza de ofrecer datos fiables y reales, COPE.es había caído ese mes un 27,9%, cuando todos los indicadores internos marcaban la tendencia inversa, con crecimientos notables.

Al recibir la reclamación e insistir en la exigencia de una rectificación, Comscore abre una investigación y descubre que, el pasado 31 de julio, la medición de las páginas AMP se había visto afectada por un cambio de comportamiento del medidor Comscore, que ha podido perjudicar no solo a COPE. Hasta entonces, un usuario que llegaba a una página AMP generaba una ‘llamada’ a Comscore (es decir, sumaba como visita) tanto si se aceptaba el consentimiento de GDPR (las cookies) como si no, o si lo omitía. A partir del 31 de julio, un cambio de Comscore provocó que la llamada sólo llegara a su analítica si el usuario aceptaba o rechazaba ese consentimiento. GRUPO COPE, que cumplía y sigue cumpliendo escrupulosamente el reglamento de protección de datos, no recibió ningún aviso sobre esta modificación: al contrario, sólo tres días antes - el 28 de julio – Comscore confirmó por escrito que toda su implantación era correcta.

Descubierto el motivo por el que las llamadas de GRUPO COPE habían dejado de llegar al auditor oficial, Comscore publicó el viernes 20 de septiembre una comunicación y alerta oficial reconociendo que los datos de agosto de COPE.es y CADENA100.es habían sido “subestimados”. Asimismo, se corrigió el fallo y la información analítica empezó a llegar desde el día 21 de septiembre, cuando ya habían transcurrido dos tercios del mes sin registrarla y, por tanto, sin ser posible reflejarla en los datos publicados este jueves. De ahí que la demora de Comscore en detectar el error haya perjudicado gravemente durante dos meses a ambos portales digitales al privarlos de sus cifras reales de audiencia. La credibilidad de un auditor oficial que durante cincuenta días no se percata de un fallo de esta magnitud en sus sistemas de recepción de data tampoco ha quedado indemne, ni la confianza que en él tenía depositada el mercado.