La entrevista a Ayuso en COPE el día después de su victoria el 4-M, entre lo más visto de la semana

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha reconocido que Pedro Sánchez no le ha llamado por teléfono para felicitarle tras su incontestable triunfo en las elecciones del 4-M, en las que su lista obtuvo 65 escaños y se quedó a un paso de la mayoría absoluta. En su entrevista con Carlos Herrera en COPE - la primera que ha concedido desde su triunfo electoral - la líder del PP en Madrid ha señalado que no habla con el presidente del Gobierno "desde Filomena", allá por el mes de enero. En cambio, sí recibió la llamada del candidato socialista Ángel Gabilondo durante la noche electoral, aunque no pudo atenderla.

Miren, desde 2019 hasta el último momento con los desprecios de Tezanos llamándoles "tabernarios" el Gobierno de Sánchez ha tratado a Madrid como Roma trató a Numancia, como un auténtico asedio. Les ha impuesto estados de alarma caprichosos, les ha hurtado el dinero en ayudas que les correspondían, les ha acusado de extender la pandemia por España, les ha llamado 'cayetanos', fascistas, borrachos, violentos, les ha aplicado el 155 político que no se ha atrevido o que les perdonaba a sus socios de Bildu o de ERC. Sánchez no ha querido seducir a Madrid como haría cualquier político, ha querido invadirla primera y cuando vio que no podía se ha dedicado a sitiarla. Y Madrid ha votado contra eso dejando claramente un cadáver político y un herido en el hospital.





El cantante y ex triunfito, David Bustamante, se burlaba este domingo en La Sexta del lenguaje inclusivo de la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la vez que aclaraba su última polémica política a cuenta de unas palabras en redes sociales. Lo hacía durante una entrevista con la periodista Cristina Pardo en la que daba respuesta a si es votante de Podemos, como muchos de sus seguidores le han acusado en las últimas semanas.

Miren, ese plan de recuperación que está estructurado en fichas y que se presenta a Bruselas contiene una que llaman ellos adaptación fical al siglo XXI, cuando un socialista llama adaptación fiscal a algo quiere decir subir impuestos, comporta todo lo que a través del aumento de ingresos ha presupuestado el Gobierno para hacer frente a la deuda, a la crisis y a todo lo que nos está costando esta pandemia. El ajuste sea hace a través de la vía de los ingresos, pero en ningún momento se contempla la vía de reducción de gastos, de chiringuitos, de subvenciones, de mamandurrias y de otras muchas cosas que pagamos usted y yo.