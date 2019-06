El detalle de Messi con niños con leucemia y la anécdota supersticiosa de una fósfora, entre los mejor del día

Escucha ya los mejores sonidos de COPE de este miércoles 5 de mayo en 'Herrera en COPE', 'La Noche', 'El Partidazo' y 'Poniendo las calles'. En su monólogo de este jueves, Herrera ha analizado las conclusiones de la Fiscalía en el juicio del procés y ha criticado a la Abogacía del Estado por apartarse del delito de rebelión y colocarse al servicio de Sánchez para facilitar un eventual indulto a los políticos presos. También ha sido entrevistado el embajador español en China Eugenio Bregolat, que ha dicho que el detonante de la masacre de Tiananmen no fueron los estudiantes, sino facciones del propio Partido Comunista. Por último, una 'fósfora' ha desgranado las supersticiones más insospechadas del gigante asiático.

Julio Madonado 'Maldini' considera que Jovic es un buen fichaje y que le gusta como jugador. “No es un 9 puro, pero técnicamente es muy bueno. Maneja bien las dos piernas. No es un megagoleador pero hace bastantes goles. Es un jugador más que útil para jugador al lado de Benzema”. Guille Uzquiano ha sido más crítico con el fichaje del serbio: “El Madrid irá cojo si no ficha a otro delantero. Con Jovic y Benzemá no es suficiente. Puede venir por suplente de Karim. Es una buena apuesta de futuro, pero el Real Madrid necesita titulares y jugadores más consagrados. Esto no te da para competir por la Champions”. “Jovic podrá ser muy bueno, pero hoy en día no ha demostrado estar entre los 15 mejores delanteros”, ha añadido Uzquiano.

También, en 'La Noche' hemos descubierto la escalofriante historia de la oferta de un restaurante canadiense que ofrece por 20 dólares un plato de paella española en el que puede apreciarse gran cantidad de ingredientes... Excepto el arroz. La imagen se ha vuelto viral en redes. En 'Poniendo las calles' te contamos el último gesto solidario del jugador del FC Barcelona, Leo Messi, cuya fundación se ha unido a la Josep Carreras para luchar contra un tipo de leucemia rara que se da solo en los niños de menos de un año.