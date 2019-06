La 'versión canadiense' de la paella valenciana que está provocando la ira de las redes

Tiempo de lectura: 1



No son pocas las ocasiones en las que salta la polémica porque los restaurantes extranjeros “mancillan” las recetas de los platos tradicionales de alguna región de España. Si no es por la tortilla de patatas, es por el 'pepito' o por los callos. Uno de los más recurrentes es la paella valenciana. Pero no solo hay que irse al extranjero, en muchas ocasiones el conflicto estalla dentro de nuestras propias fronteras. En esta ocasión ha sido en Canadá, donde el restaurante The Red Apron ha publicado una oferta a través de un tweet que se ha hecho viral: más de 20 euros por un plato de 'paella española de gambas, chorizo, guisantes, pimientos rojos asados y tomates', todo ello en una imagen en la que apenas puede vislumbrarse el arroz.

En La Tarde de COPE hemos hablado con Raúl Cob, chef del restaurante Capi Casal que recuerda que “polémicas con la paella tenemos de manera recurrente”. De hecho, Jamie Oliver incendió las redes con su paella con chorizo que fue muy comentada. Cob ha trabajado en 4 países diferentes, entre los que se incluyen ciudades como Dubai o Detroit.