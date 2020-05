La definición de Esperanza Aguirre para Iglesias, entre los momentos más virales de este miércoles

Esperanza Aguirre es una de las figuras políticas que nunca desaparecen de nuestro panorama nacional. Tanto es así que en la sesión de control al Gobierno de este miércoles, el vicepresidente segundo Pablo Iglesias no ha podido resistir la tentación de recordarla en un momento dado de su intervención parlamentaria. La palabras del líder de Podemos para Aguirre no han sido precisamente para alabarla, lo que ha provocado una insólita respuesta de Esperanza en su cuenta personal de Twitter.

Durante su respuesta en la interpelación de la diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz Solás, Iglesias ha criticado que esa formación llamase "paguita al ingreso mínimo vital después de que su presidente (Santiago Abascal) estuviese cobrando de la corrupta Esperanza Aguirre, cobrando de todos los ciudadanos españoles para montar chiringuitos contra la democracia española".

"Ustedes han tenido la indecencia de llamar parásitos a muchos ciudadanos españoles que tienen que sufrir la vergüenza de no llegar a fin de mes diciendo que el ingreso mínimo vital es una paguita", ha espetado Iglesias a Vox, para añadir que esa actitud solo es "propia de antidemócratas". La respuesta de Aguirre ha llegado a través de Twitter, donde ha lamentado que Iglesias la haya insultado en el Congreso "donde no puedo contestarle".

El @vicepresidente que fantasea con azotar a las mujeres hasta que sangren es además un cobarde: me insulta en el congreso donde no puedo contestarle. No es un macho alfa. Es un fantoche. — Esperanza Aguirre (@EsperanzAguirre) May 13, 2020

"El vicepresidente que fantasea con azotar a las mujeres hasta que sangren es además un cobarde: me insulta en el congreso donde no puedo contestarle. No es un macho alfa. Es un fantoche", aseguraba. En su primera parte del mensaje lanzado para defenderse Aguirre recordó las palabras que Iglesias habría pronunciado en un chat, en el que el hoy vicepresidente comentó, en referencia a una periodista, que "la azotaría hasta que sangrase".

El PSOE ha entrado en una estrategia política que sin duda responde a la protección que quieren dar desde el partido a la gestión que Sánchez y su Gobierno ha realizado de la crisis del coronavirus. La mejor defensa es un buen ataque y Díaz Ayuso se ha convertido en el blanco de todos ellos. Tanto es así que el diputado socialista Rafael Simancas, de la propia Comunidad de Madrid, ha vertido una críticas desmedidas contra la gestión de los 'populares', dando a entender en tele visión que el elevado número de fallecidos en España por el COVID-19 se debe a la presencia de la Comunidad de Madrid en España.

Estas declaraciones de Simancas en la misma entrevista además de ser un autozasca de manual, están rozando la bipolaridad.



C/C @mejoreszascapic.twitter.com/2kCZ7U5pXd — Pedro Otamendi ⚫️ (@PedroOtamendi) May 13, 2020

En su intervención en 'Al Rojo Vivo', Simancas ha realizado el siguiente análisis: "Vamos a hablar con claridad. ¿Por qué España está en cifras tan altas de contagiados y de fallecidos por la COVID? Porque en España está la Comunidad de Madrid que es la tercera región del mundo en letalidad por el coronavirus", ha acusado el socialista.

"Y algo habrá tenido que ver en esas altísimas cifras de contagios y de fallecidos en Madrid la gestión que ha hecho el Partido Popular de la Sanidad Pública y de las residencias de mayores durante los últimos años", ha relacionado Simancas en directo en su intervención en el programa de la Sexta que dirige Antonio García Ferreras.

Hasta el PP ha compartido el momento en su cuenta de Twitter:

La ruindad y la mezquindad hecha persona de la mano de Rafael Simancas. Y luego vienen a pedir lealtad y unidad... pic.twitter.com/5025DjzO02 — Partido Popular (@populares) May 13, 2020

"La ruindad y la mezquindad hecha persona de la mano de Rafael Simancas. Y luego vienen a pedir lealtad y unidad...", apunta el Partido Popular.

Pero su análisis de la situación no se ha quedado allí, y en un giro copernicano del argumento, Simancas ha continuado su crítica al Partido Popular para acabar contradiciendo su mensaje: "El principal partido de la oposición se dedica a destruir, se dedica a generar confrontación, desestabilización, cuando lo que necesitamos es responsabilidad y unidad porque el enemigo es uno, el virus y la estrategia es una. Unidad frente al virus", clamaba tras asegurar que Ayuso sería culpable de las altas cifras de fallecidos en España.

"Y no es tiempo este para arrojarnos culpas unos a otros, es tiempo para la responsabilidad, para la unidad, para la lealtad", ha concluido un Rafael Simancas que ha descolocado a los usuarios de las redes.

Simancas en la misma entrevista:

- "Algo habrá tenido que ver la gestión del PP con las muertes en Madrid"

- "No es tiempo de arrojarnos las culpas, hay que ser leales"



No sólo es un impresentable, sino que es un hipócrita de manual. — Pablo CG (@pablocast13) May 13, 2020

"Simancas en la misma entrevista: "Algo habrá tenido que ver la gestión del PP con las muertes en Madrid". "No es tiempo de arrojarnos las culpas, hay que ser leales". No sólo es un impresentable, sino que es un hipócrita de manual", comentaba un usuario en las redes.

3. El dato de Soria en la primera oleada del estudio de seroprevalencia

Los usuarios de las redes sociales han destacado sobremanera la presentación de anticuerpos que se ha detectado en Soria, al ser más alta incluso que la de Madrid. En la localidad castellanoleonesa, un 14% de la población se contagia de coronavirus. Un registro tan elevado como para ser el lugar de España con mayor propensión al COVID-19 según la primera oleada del estudio de seroprevalencia.

�� Solo el 5 % de la población española presenta anticuerpos tras superar el coronavirus (11% en Madrid, 14% en Soria).



Son datos de la primera oleada del estudio de seroprevalencia. Los resultados son preliminares. — Carlos Franganillo (@cfranganillo) May 13, 2020

�� Primera ronda del estudio de seroprevalencia COVID-19



✔️ Mayor % con anticuerpos:



�� SORIA (14.2)

�� CUENCA (13.5)

�� SEGOVIA (12.6)

�� ALBACETE (11.6)

�� MADRID (11.3)



✔️ Menor %:



�� CEUTA (1.1)

�� MURCIA (1.4)

�� LAS PALMAS GC (1.4)

�� HUELVA (1.5)

�� TARRAGONA (1.6) pic.twitter.com/bQvlFUS92O — Miguel Ángel Reinoso (@mianrey) May 13, 2020