Esperanza Aguirre define a Iglesias tras sus insultos en el Congreso: "No es un macho alfa..."

Esperanza Aguirre es una de las figuras políticas que nunca desaparecen de nuestro panorama nacional. Tanto es así que en la sesión de control al Gobierno de este miércoles, el vicepresidente segundo Pablo Iglesias no ha podido resistir la tentación de recordarla en un momento dado de su intervención parlamentaria. La palabras del líder de Podemos para Aguirre no han sido precisamente para alabarla, lo que ha provocado una insólita respuesta de Esperanza en su cuenta personal de Twitter.

Aguirre recuerda las palabras de Iglesias contra Mariló Montero

Durante su respuesta en la interpelación de la diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz Solás, Iglesias ha criticado que esa formación llamase "paguita al ingreso mínimo vital después de que su presidente (Santiago Abascal) estuviese cobrando de la corrupta Esperanza Aguirre, cobrando de todos los ciudadanos españoles para montar chiringuitos contra la democracia española".

"Ustedes han tenido la indecencia de llamar parásitos a muchos ciudadanos españoles que tienen que sufrir la vergüenza de no llegar a fin de mes diciendo que el ingreso mínimo vital es una paguita", ha espetado Iglesias a Vox, para añadir que esa actitud solo es "propia de antidemócratas". La respuesta de Aguirre ha llegado a través de Twitter, donde ha lamentado que Iglesias la haya insultado en el Congreso "donde no puedo contestarle".

El @vicepresidente que fantasea con azotar a las mujeres hasta que sangren es además un cobarde: me insulta en el congreso donde no puedo contestarle. No es un macho alfa. Es un fantoche. — Esperanza Aguirre (@EsperanzAguirre) May 13, 2020

"El vicepresidente que fantasea con azotar a las mujeres hasta que sangren es además un cobarde: me insulta en el congreso donde no puedo contestarle. No es un macho alfa. Es un fantoche", aseguraba. En su primera parte del mensaje lanzado para defenderse Aguirre recordó las palabras que Iglesias habría pronunciado en un chat en referencia a la periodista Mariló Montero, de la que aseguró entonces, el hoy vicepresidente que "la azotaría hasta que sangrase".

Esperanza Aguirre niega los recortes en Sanidad

El mensaje de Aguirre se ha convertido en viral casi al instante, lo que ha provocado una oleada de respuestas. Una de ellas, crítica con la gestión de Aguirre en la sanidad pública, ha merecido la respuesta de la veterana política.

Espero que pueda dormir bien señora Aguirre, después de haber recortado tanto en Sanidad Madrileña. — Isaías LC �� (@IsaiasLC) May 13, 2020

"Espero que pueda dormir bien señora Aguirre, después de haber recortado tanto en Sanidad Madrileña", le espetaba un tuitero que recibió la siguiente respuesta:

No solo no recorté sino q construí 12 hospitales públicos nuevos y 95 centros de salud.

No mientas — Esperanza Aguirre (@EsperanzAguirre) May 13, 2020

"No solo no recorté sino que construí 12 hospitales públicos nuevos y 95 centros de salud. No mientas", le pedía la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid y protagonista del discurso de un airado Pablo Iglesias en el Congreso.