La crítica de Expósito a la Cruz de Carlos III otorgada a Pablo Iglesias, entre lo más leído de este miércoles

No eran inocentadas. La Cruz de Carlos III a Pablo Iglesias es verdad. Reconozco que pensé, soñé, deseé que fueran inocentadas del 28 de diciembre. Pero no, no eran inocentadas. Eran verdades como puños. La justicia belga permite que el tal Valtonyc siga campando a sus anchas y "cantando" idioteces por Bruselas. Por si fuera poco Puigdemont dice que la Justicia tiene ritmo de rap. Todavía hacen un dúo este par de dos.





La Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha acordado "por unanimidad" reducir la cuarentena de todos los positivos por COVID-19 a siete días, frente a los diez actualmente fijados.

Estanislao Nistal, virólogo y profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad San Pablo - CEU, recuerda que las personas que están vacunadas dejan de producir material viral antes que las personas que no están vacunadas. En una entrevista este miércoles en "Herrera en COPE", el reputado profesional ha señalado la importancia de vacunarse y ha explicado que este hecho puede dar "un poco más de sentido" a la tenencia del pasaporte covid para determinar si hay que pasar más días o no de cuarentena.

La Fiscalía de Bélgica ha recurrido la sentencia dictada el martes por el Tribunal de Apelaciones de Gante que confirmó la decisión inicial de no extraditar al rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido como Valtonyc, al que la Justicia española reclama tras ser condenado por amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.





El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles que, tras aprobarse los segundos presupuestos consecutivos y otros acuerdos como la reforma laboral, su Ejecutivo es el garante de la estabilidad política y él garantiza que la legislatura durará cuatro años. El jefe del Ejecutivo ha presentado el informe "Cumpliendo", que recoge que de los 1.481 compromisos asumidos por el Gobierno desde su investidura, ya ha cumplido el 42,7%.