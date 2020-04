El comportamiento surrealista de unos vecinos de Madrid que desata las carcajadas del Pirata

El humorista Álex Clavero ha vuelto a provocar las risas del Pirata y su banda con las anécdotas más divertidas que le han ocurido durante estos días de confinamiento junto a sus vecinos. El Francotirarock ha desvelado la misteriosa actividad del vecino de enfrente, la música que resuena en el piso de arriba y el descontrolado hábito que tiene un hombre al que, hasta ahora no conocía, con su perro.

“Hay cosas buenas de estar en casa: vas conociendo más a los vecinos. Eso a veces no sé si es bueno o malo”, comenzaba el humorista en su sección habitual en Rock FM. “Yo estoy conociendo a mi vecino de arriba porque estoy escuchando a Alejandro Fernández a un volumen que sé que es él porque lo he pillado con el Shazam desde mi caso. Y el tío canta, y muy fuerte y muy mal. Yo no soy de escuchar a Alejandro Fernández y no sé si el vecino está cantando bien o mal. El otro día puse el Shazam y me dijo: es tu vecino de arriba, no es Alejandro Fernández”, comentaba el Francotirarock entre risas.

“SU SAN BERNARDO ES AHORA UN GALGO”

“Hemos conocido a otro vecino gracias al perro. No lo habíamos visto nunca, ahora saca un perro, yo creo que se lo ha comprado para estos días. Al parque, todo el día. Lo tiene reventado, el primer día era un san bernardo, ahora es un galgo, lo tiene escuchimizao. Hay gente que le han mandado quedarse en casa y ahora le ha dado por salir, no lo habíamos visto nunca. “Es que me dijo el médico 'anda'”. Ese no se ha escuchado la frase entera, quería decir: 'anda a tomar por c...'”.

“El otro día, vi a uno salir a comprar el pan y, desde la ventana, le dije: ¿cuántas veces va a salir usted a comprar el pan? ¿Qué está haciendo? ¿Un colchón de migas en casa? ¿Cuánto pan comes? Le llamamos el camarero porque está todo el día a por la barra. Y ahora ha habido una avería en la comunidad y claro, hablando a voces en la comunidad, ya he aprendido lo que es 'un golpe de ariete'. ¿Sabéis el ruido que hacen las cañerías cuando cierras el grifo a veces que parece que se te ha metido una cigüeña en el sifón? Pues eso es un 'golpe de ariete'”.

EL 'OTRO' GOLPE DE ARIETE DEL VECINO

Pero el estallido de risas ha llegado con lo que “hacen” su vecinos de enfrente. “Luego hay otros vecinos que dan unos jadeos... ¡Se están pegando un fiestón! Le digo: eso también es un 'golpe de aeriete'. Van a tirar la puerta del castillo. Tienen que tener el ariete como la cabeza de un carnero, porque te digo yo que lo he oído hasta balar. Y además que tiene que ver con la cañería porque cuando se abre el grifo suena más...”, un comentario que ha provocado un estallido de carcajadas.

Por último, concluía el Francotirarock con una anécdota ajena: “Una anécdota que he visto en internet decía que una persona que ha perdido el móvil y le han dejado un cartel en el portal que dice: “Aquí tienes tu tarjeta, el móvil me lo quedo porque me viene bien y me hace falta”. Qué duro. Saber que un vecino tiene tu móvil, porque es tu móvil, tú lo ves, se lo dices y él encima lo niega. Pero tienes que aceptarlo, sabiendo que la música que le está sonando es la tuya. “¿Y cómo sabes que es la tuya?”. ¡Hombre! ¡Porque es mi vecino de arriba cantando Alejandro Fernández!”