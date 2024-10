CADENA 100 POR ELLAS: las 4 razones por las que no te puedes perder el concierto (y su previa) en directo en CADENA100.es

Estamos en esa recta final en la que los nervios empiezan a aparecer. En quienes van a asistir a una nueva noche mágica en el WiZink Center y en cuantos trabajamos para que CADENA 100 POR ELLAS salga según las expectativas generadas alrededor de un concierto que se ha convertido en un auténtico movimiento social. Presentado por El Corte Inglés y a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer, a partir de las 20.00 se subirán a ese escenario Dani Fernández, Amaral, Rozalén, Vicco, Lorena Gómez, Nena Daconte, Conchita, Miriam Rodríguez, Julia Medina, Melocos, Marlena y Marina Carmona.

Una edición, esta 12ª, para la que agotamos las entradas en apenas una hora y media. Así que, somos conscientes de que puede que te hayas quedado sin poder ir por la rapidez con la que vendemos los 'tickets', año tras año -algo por l que estamos más que agradecidos con todos vosotros-, de modo que vamos a poner remedio para acercarte estas más de dos horas de música en vivo al sofá de tu casa. Lo haremos en una retransmisión por 'streaming' en nuestro canal de YouTube que podrás ver en CADENA100.es. ¿Quieres que te digamos por qué debes conectarte a partir de las 19.30 y pasar una buena noche de sábado sin salir de casa? Sigue leyendo, que te vamos a responder.

1. la mejor variedad musical

Ese es nuestro 'claim' y vamos a ponerlo al servicio de los espectadores, una vez más. Sobre el escenario, todos esos nombres en el cartel, mezcla de voces veteranas con aquellas otras que se encuentran en los primeros pasos de su carrera. Pop, rock, ritmos actuales y de toda la vida. Una combinación perfecta y equilibrada a través de 13 actuaciones únicas, con el sello de identidad de la mejor variedad musical que escuchas en CADENA 100.

Cartel completo de CADENA 100 POR ELLAS 2024

2. imágenes desde el 'photocall'

Conectaremos media hora antes del inicio del 'show' para que Antonio Hueso y Almudena Navarro te acerquen las impresiones de nuestros invitados desde el 'photocall'. Una manera de testar esos sentimientos encontrados, a caballo entre los nervios y la ilusión, de quienes, minutos más tarde, agarrarán el micrófono para cantar "por ellas". Además, a pie de escenario, Ruth Medina, Pablo Gallinar y Myriam Rodilla comprobarán cómo se va llenando el recinto y charlarán con quienes hayan conseguido estar en primera fila.

3. plan de sofá y manta

En medio de una semana en la que la lluvia ha hecho acto de presencia en varios puntos del país, y entrando ya de lleno en un octubre en el que las temperaturas empiezan a ser más frescas, ¿qué mejor plan que el de sentarte en el sofá con una manta y disfrutar de CADENA 100 POR ELLAS? Seguro que te apetece descansar, y la música es una vía de escape de la mente maravillosa. Además, con este trasfondo humano y solidario que trasluce de la que es una de las noches más especiales para cuantos formamos parte de la familia de esta radio.

4. concienciación y solidaridad

CADENA 100 POR ELLAS tiene un componente de concienciación y de ponerse en el lugar de esas mujeres y sus acompañantes que están pasando o han pasado por el cáncer de mama. Es una velada en la que se genera una atmósfera especial por esa emotividad que se desprende. Además, te recordamos que Conchita, autora del himno de este año -ese que canta con Julia Medina y Paula Mattheus-, ha cedido los derechos de este 'Y a ti nadie te quiere' a la AECC para que inviertan en investigación.

sobre cadena 100 por ellas

Además de disfrutar de la mejor variedad musical en directo, estarás apoyando a todas las mujeres que están luchando o han luchado contra el cáncer de mama, porque celebramos CADENA 100 POR ELLAS a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer. Sobre el escenario, además de los cantantes, podrás ver a algunos de nuestros locutores, con Javi Nieves y Mar Amate como capitanes del barco que escuchas cada día. El de CADENA 100.

Así que, si quieres vivir una noche mágica y formar parte de este gran movimiento, no te lo pienses más y compra tus entradas ahora. Te aseguramos que será una experiencia inolvidable, llena de energía, música y, sobre todo, de mucha solidaridad. Y si no puedes ir, no te preocupes, porque podrás seguirlo, al detalle, en CADENA100.es y en todas nuestras redes sociales. ¡No estás sola, estamos todas!

