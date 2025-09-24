Así puedes seguir a COPE en Google Discover: cómo configurar el buscador de tu móvil paso a paso

Ya puedes seguir a COPE en Google Discover. El buscador de noticias ha puesto en marcha una nueva función que permite a los usuarios seguir a sus medios de comunicación de referencia y COPE se encuentra entre ellos.

Gracias a esta novedad, los oyentes de COPE pueden estar enterados de la última hora de lo que ocurre en España o alrededor del mundo con tan solo un click desde su móvil.

Para seguir a COPE solo tienes que pinchar en este enlace.

por qué seguir a COPE

Discover es un espacio dentro de Google, disponible para Android e iOS, que muestra al usuario contenido que considera de su interés, según un algoritmo.

Con la nueva función, tú mismo puedes decidir cuáles son los medios que más te interesan. Al seguir a COPE, estás personalizando tu feed, y en él podrás ver nuestros mejores análisis y entrevistas o los comentarios de nuestros comunicadores más destacados.

Además de disponer de un enlace propio, puedes seguir a COPE tomando nota de los siguientes pasos.

Inicia sesión en tu cuenta de Google Entra en el apartado de Discover (en la pantalla de la izquierda en Android o en la aplicación de Google en iOS) Busca una noticia de COPE Dale a seguir en el botón que podrás encontrar en la parte superior derecha de la noticia.

Información y análisis en tu móvil

Al seguir a COPE podrás ver nuestro contenido antes que el de otros medios de comunicación. El mejor análisis de la actualidad de Carlos Herrera, Jorge Bustos o Ángel Expósito; los comentarios deportivos más destacados con Paco González, Juanma Castaño o Manolo Lama; y el mejor entretenimiento de la mano de Alberto Herrera o Pilar García Muñiz.

Google va a mostrarte contenido en formato noticia, pero también las entrevistas en vídeo que encontrarás en nuestro canal de YouTube o los fragmentos más destacados ya publicados en Instagram o TikTok.