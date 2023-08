ÁBSIDE MEDIA, volcada con la JMJ en Lisboa a través de una cobertura histórica

La Jornada Mundial de la Juventud 2023 ha llegado a su fin y nos ha regalado multitud de momentos que quedarán para la historia. En ÁBSIDE MEDIA te hemos contado, desde todos las perspectivas, cada uno de los actos y apariciones del Papa, acompañando a los 100.000 jóvenes españoles que han acudido a esta gran celebración en Portugal, minuto a minuto.

Nuestros enviados especiales, que han narrado a través de las distintas plataformas que forman ÁBSIDE MEDIA (COPE, TRECE, Ecclesia y redes sociales) todo lo que ha ido ocurriendo en este acontecimiento histórico.

Más de 12 horas en directo en COPE dan cuenta de la cobertura realizada para un evento de tal envergadura. En 'Herrera en COPE', 'Mediodía COPE', 'La Tarde' y 'La Linterna', hemos estado en permanente conexión con nuestros enviados especiales y también con algunos de los protagonistas de esta multitudinaria cita.

Un ejemplo de ello es la entrevista realizada el pasado 3 de agosto en 'Mediodía COPE' a algunos de los psicólogos que se reunieron en la JMJ para poner el foco en los problemas mentales más recurrentes entre los jóvenes. Puedes volver a escucharla aquí.

Descubrimos historias como la de Ángela, que tiene 25 años y viajó hasta Lisboa con un grupo de jóvenes de Jerez de la Frontera. Se apuntó a última hora. Pero vivió intensamente la cita. Esto precisamente es lo que le ocurría a nuestra corresponsal de COPE en Italia y en el Vaticano, Eva Fernández. La periodista, una vez más, ha sido la 'sombra' del Papa, acompañándole en todos y cada uno de sus actos en esta JMJ. Con Francisco ha compartido momentos como la visita del Centro Parroquial de Serafina, donde se encontró con los representantes de algunos centros de asistencia y caridad de Portugal. A su salida, el Papa la animaba a escribir sobre lo que estaba pasando allí.

Además, 2,2 millones de españoles se sumaron a la cobertura especial de la JMJ ofrecida por TRECE, siguiendo en directo eventos como la Vigilia de Oración del Papa Francisco con los jóvenes, el Rosario o la Santa Misa de Clausura.

Cabe recordar también la crónica del día a día con Álvaro de Juana que podíamos leer en Ecclesia. El periodista de TRECE escribió desde Portugal cada una de sus sensaciones y algunas de las historias que conocía en plena JMJ y que forman parte de las más de 90 noticias publicadas a través de este portal. Así, más de 250.000 usuarios únicos recibieron toda la información de este evento a través de los diferentes canales digitales de ÁBSIDE MEDIA: COPE.es y Ecclesia.

Y, si cerramos el foco en redes sociales, se han producido más de 1,2 millones de reproducciones y 15.000 interacciones del contenido exclusivo generado. Pudimos presenciar esta emocionante pedida de mano realizada en pleno Festival 'Caminos de Juventud', que formó parte de los distintos actos que conformaron la JMJ.

Más de 550.000 personas conectaron de forma diaria, vía streaming, con COPE.es, para seguir los distintos contenidos y eventos de la JMJ a través de ÁBSIDE MEDIA. Disfrutaron, entre otros muchos temas relacionados con este evento, de 'Destino JMJ', un programa especial que te aportó todas las claves de esta cita multitudinaria. Puedes volver a escuchar aquí uno de los programas.



La Vigilia, el Vía Crucis, la llegada del Papa a Fátima y su rezo por la paz en Ucrania son algunos de los numerosos instantes que te hemos contado, desde el terreno y a través de nuestros diferentes canales. Momentos que conmovieron a la juventud congregada en Lisboa y también a todos los usuarios de ÁBSIDE MEDIA, que han podido seguir esta gran cita inolvidable.

Así vivimos el Vía Crucis de la JMJ donde resonaron "las fragilidades de la sociedad"

El pasado 4 de agosto, resonaron en Lisboa los problemas que se encuentran en los corazones de algunos jóvenes y que toda la sociedad no debería jamás olvidar: los problemas de salud mental, la violencia, las guerras, las crisis humanitarias, las exclusiones, el mundo individualista, el agotamiento.

"Muchos jóvenes sienten esto hoy, Señor, que nos quitan el futuro. Se nos dice que la vida está llena de oportunidades, pero es difícil ver dónde están esas oportunidades cuando el dinero no alcanza, cuando no se consigue trabajo y cuando tener acceso a la educación es en la práctica, muchas veces imposible", se escuchó durante el Vía Crucis.

La Vigilia de la JMJ desde Lisboa presidida por el Papa Francisco

Con hasta diez horas de antelación y organizados por grupos, los peregrinos comenzaron a caminar para llegar al Parque, rebautizado como el "Campo de la Gracia".

Protegidos con gorros, paraguas y pañuelo en la cabeza, avanzaban a pleno sol y con 35 grados de temperatura hasta el parque, entre Lisboa y la vecina Loures, donde el Papa ha comenzado una Vigilia que culminó el domingo con la última Misa de Francisco en Lisboa ante un millón de fieles.

En su discurso ante medio millón de jóvenes, Francisco empezó agradeciéndoles su esfuerzo para desplazarse hasta Lisboa: “¡Gracias por haber viajado, por haber caminado y por estar aquí!”.

El Papa ha destacado durante todo su discurso la figura de la Virgen María que además es la protagonista del lema de esta JMJ, “Partió y fue sin demora (Lc 1,39)”: “María realiza un gesto no pedido y no obligatorio simplemente porque ama, y “el que ama, vuela, corre y se alegra” […] María no espera, toma la iniciativa; va a ayudar a su prima, y sobre todo se apresura a llevarle lo más valioso: la alegría. Es misionera la alegría y por eso tiene prisa”.

El Papa Francisco, a su llegada, ante los miles de jóvenes de la JMJ: "En la Iglesia hay espacio para todos"

“¡Me alegra verlos! Y también me alegra escuchar el simpático alboroto que hacen y poderme contagiar de su alegría. Es hermoso estar juntos en Lisboa”, han sido las primeras palabras del Papa ante los miles de jóvenes que participan estos días. Francisco lo ha dicho claramente al principio de su discurso: “Amigos, no están aquí por su casualidad. El Señor los llamó, no sólo en estos días, sino desde el comienzo de sus vidas. Sí, Él los ha llamado por sus nombres”.

El Papa rezó en Fátima y volvía a insistir en que "la Iglesia no tiene puertas, todos pueden entrar"

Francisco veneró la imagen de la Virgen María de Fátima y se detenía rezando ante ella algunos instantes en silencio. Quizás uno de los momentos más emocionantes de estos días en Portugal. Al final del rezo del Santo Rosario, Francisco pronuncía así su séptimo discurso en tierras lusas.

“Hemos rezado el Rosario, una oración bellísima y vital, vital porque nos pone en contacto con la vida de Jesús y de María. Y hemos meditado los misterios gozosos, que nos recuerdan que la Iglesia sólo puede ser un hogar lleno de gozo”, empezó diciendo el Papa.

La capilla de las apariciones es – según Francisco - “una hermosa imagen de la Iglesia: acogedora y sin puertas, un santuario al aire libre, en el corazón de esta plaza que evoca un gran abrazo materno".

Además, también descubrimos la historia de una joven madrileña que aseguró haber recuperado la visión en plena JMJ. Así nos lo contaba en los micrófonos de COPE.

Audio





Con 16 años, hace ya más de dos, sufrió una pérdida de visión a causa de un problema de miopía hasta quedarse solo con un 5%. “No podía usar el móvil, todo a través de audios”, nos explicó emocionada.

Decidieron rezar una novena a la Virgen de las Nieves, cuya festividad se celebra este 5 de agosto. “Llevamos rezando por esto un montón de tiempo y como justo coincidía con la JMJ, le pedimos a todos los jóvenes que pidieran por mi curación y hoy después de comulgar… veo perfectamente. No sé cómo explicártelo”, aseguró.

La despedida del Papa de Lisboa: pidió a los jóvenes que construyan "un futuro de paz": "¡Obrigado!"

Tras presidir la Santa Misa de Envío en el Campo de Gracia y anunciar que Seúl será la sede de la próxima JMJ en el año 2027, Francisco rezó el Ángelus en Lisboa destacando una palabra que ha resonado muchas veces en estos días en las calles de Lisboa: “Gracias, mejor dicho, ¡Obrigado!”.

Antes de despedirse de los jóvenes, también el Papa quiso “decir obrigado”: en primer lugar al cardenal Clemente, a la Iglesia a todo el pueblo portugués, al Presidente que estuvo en todos los eventos de esta JMJ, a las instituciones nacionales y locales por el apoyo y a la asistencia, a los obispos, sacerdotes, consagrados y laicos. Uno de nuestros enviados especiales, José Melero, habló con algunos de los peregrinos que regresaban a sus casas llenos de alegría.

Una cobertura única a la altura de un evento histórico. ÁBSIDE MEDIA se ha volcado en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa 2023 y piensa ya en la de Seúl 2027.