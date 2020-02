Vídeo

Alison abandonó la pasada navidad a su perro de 6 años en el altar de una iglesia de Lancashire, en Reino Unido, junto a una nota atada a su correa que ha dejado el corazón roto de todos aquellos que la han leído. De raza American Stafford, Cracker estaba atado al altar de la Iglesia del Sagrado Corazón y lo encontraron los propios miembros de la parroquia con un mensaje que comenzaba por seis palabras esclarecedoras: “I am so so so sorry (lo siento mucho mucho mucho)”.

La paella es uno de los platos típicos en los hogares españoles. Los domingos familiares en torno a este plato típico valenciano es un clásico que no pasa de moda. En los chiringuitos playeros no faltan en su carta. Como pasa siempre en el alimentos tan populares como la paella, cada maestrillo tiene su librillo y los pequeños detalles son los que marcan la diferencia.



Este martes, la Academia de Científicos Mohammed bin Rashid (MBRAS) anunciaba que la ganadora de la Medalla Mohammed bin Rashid a la Excelencia Científica recaerá en la extremeña Lourdes Vega por su trabajo 'Ciencia para productos sostenibles'. Vega, natural del municipio pacense de Villanueva del Fresno, es la primera persona —hombre o mujer— no árabe que consigue el preciado galardón , que lo ha recibido de mano del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubai.

Cruz era un perro de dos años de la raza pitbull que vagaba sin dueño por las calles de la ciudad californiana de San Bernardino.Un animal abandonado, sucio, lleno de garrapatas y tremendamente agresivo y asustado. Tanto pánico tenía Cruz a los humanos, que se resistió proundamente a ser rescatado por los humanos que intentaban sacarlo de su situación de indigencia.

Pablo Echenique es uno de los diputados de Unidas Podemos que más titulares acapara este lunes. El acto de apertura de la nueva legislatura en el Congreso de los Diputados le ha hecho protagonista de un momento muy comentado en las redes sociales: su encuentro con la Familia Real.