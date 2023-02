Este lunes, 'El Partidazo de COPE' celebró el Día Mundial de la Radio con un personaje ilustre de la historia de este medio de comunicación en España. José Ramón de la Morena se sentó junto a Juanma Castaño para repasar su carrera, saber cómo es su nueva vida, hablar sobre antiguas batallas y también calificar a algunos rivales que tuvo en las ondas, así como a otras personas con las que las compartió. El histórico presentador de 'El Larguero', que dejó claro que se puede "permitir el lujo de ser sincero ahora", puso en valor la figura de Carlos Herrera.

Joseba Larrañaga le preguntó sobre la figura periodística más importante de la historia del medio en su opinión. Dejando claro que se refería a la persona que más admiró "como reportero", apuntó a José María García. "¿Votas a José María García?", se preguntó inmediatamente Juanma Castaño. "Me puedo permitir el lujo de ser sincero ahora", respondió el presentador ya retirado.

??? @jrdelamorena, en @partidazocope



? "Me gustaría decir que echo de menos la radio, pero en absoluto"



?? "Mi vida nunca cambió. Yo siempre he vivido en Brunete"



?? #PartidazoCOPEhttps://t.co/xyAtABvgui — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 13, 2023

Entonces habló sobre esa disputa entre los dos comunicadores que marcó una época en las ondas: "Yo cuando pierdo el oremus con García es cuando él desde su púlpito, pues se convierte en juez. Eso es lo que no llevé bien, como seguramente pensarán de mi otra gente. Pero como reportero fue muy bueno".

José Ramón de la Morena también sacó el nombre de "Alfonso Azuara" al que calificó de "muy buen reportero". En cuanto al periodismo deportivo, el comunicador señaló que "delante de un micrófono he visto a gente muy buena": "Paco es bueno, Lama es bueno, tú (refiriéndose a Juanma Castaño) estás camino de ser uno de los mejores... De aquella época, Brotons era muy bueno. Aunque se amaneraba mucho en el lenguaje, pero era rápido".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ya en líneas generales, José Ramón de la Morena puso a "Luis del Olmo" como la "voz que ha sido el inventor de las mañanas". "Iñaki ha sido el más completo, el Iniesta", apuntó. Pero, "como genio", el que más le gusta "es Carlos Herrera". "De echar una mañana entera, te puedes reír, te puedes encabronar... Es el que tiene más chispa", concretó. Para 'Joserra', "uno de los Ondas más justos" que vio, "fue cuando se lo dieron por 'Las Coplas de Mi Ser', uno de los programas más divertidos", desveló.

Herrera narrando, De la Morena entrevistando

Además, José Ramón de la Morena confesó una anécdota junto a Carlos Herrera en el año 1990. "Cuando a mí me echan de la SER, yo estaba en la puta calle, y él me lleva a hacer un inalámbrico en un recital de El Fary", comentó entre risas. "Yo pensaba que me estaba vacilando. Ahí estuve en los vestuarios entrevistando al Fary y al hijo del Fary", aseguró mientras Juanma Castaño pedía "encontrar esa cinta" para escuchar ese instante.